Viajaba a Bariloche con 4 kilos de cocaína adosados a su cuerpo

La detención se dio luego de que los gendarmes subieron a controlar un omnibus que se dirigía hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro) y al querer inspeccionar con un escaner, un ciudadano manifestó poseer cuatro paquetes de la droga adosados a su cintura.

Sobre el kilómetro 1.260 de la Ruta Nacional N° 22, los efectivos del Escuadrón 68 “Comahue” controlaron un colectivo de larga distancia, que circulaba con itinerario la ciudad de Punta Alta (Buenos Aires) – ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro).

Al iniciar con el registro de las personas a bordo, los funcionarios notaron que un pasajero intentó evadir del control del escáner Rayos X e inmediatamente manifestó que llevaba estupefacientes adosado a su cuerpo.

Ante esta situación, el hombre (mayor de edad) exhibió de manera voluntaria cuatro paquetes que estaban sujetos con una faja, los cuales contenían una sustancia blancuzca.

Las pruebas de campo Narcotest confirmó la existencia de cocaína, con un peso total de 4 kilos 314 gramos.

A raíz de los resultados, la Fiscalía Federal de Neuquén, a cargo de la Dra. Vanessa Rebolledo y auxiliar fiscal Dr. Ignacio Oller, orientó las investigaciones para dar con el domicilio del involucrado. Tras el oficio judicial del Juzgado Federal de Neuquén, los uniformados analizaron el celular del mismo y localizaron el inmueble (ubicado la localidad de General Roca, Río Negro), donde decomisaron 47 semillas de cannabis sativa.

Se procedió a incautar la totalidad de las drogas, dinero en efectivo y un celular. Mientras que, el ciudadano quedó detenido.

Asimismo, participaron de estos operativos: personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca” y gendarmes de Criminalística y Estudios Forenses perteneciente de la Región V.