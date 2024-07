Viajó varios kilómetros para anotar a jóvenes de una comunidad mapuche a becas educativas

Adolfo Dinamarca, integrante de Millain Currical, logró inscribir a 90 estudiantes.

Las becas Gregorio Álvarez son una iniciativa del gobierno de Neuquén para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de los jóvenes neuquinos. También incluyen a aquellos adultos que desean retomar sus estudios. Adolfo Dinamarca, un integrante de la comunidad mapuche Millain Currical, se aseguró que los chicos de su comunidad también accedan a esta oportunidad.

Desde su localidad, entre Loncopué y Caviahue, se subió a un colectivo, junto a su esposa Fátima Carrizo, y presentó la documentación de 90 jóvenes de la comunidad en Neuquén Capital para inscribirlos en las becas.

Adolfo presentó las carpetas de niñas y niños de los niveles de educación primaria, inicial y medio de las escuelas 110 de Pichaihue, 6 de Huncal, 330 de Trahuncura; y del anexo del CPEM 98 que funciona en la escuela de Huncal. Todos ellos fueron becados.

Adolfo junto al abuelo Celedonio Liñan, quien fue su referente en la comunidad.

Al recordar su infancia, Adolfo definió su accionar como un reflejo del agradecimiento que tiene con su localidad. “Lo hice porque nosotros fuimos una familia muy, pero muy humilde, de las más humildes de la comunidad. Yo tuve la posibilidad de crecer en lo profesional, estudiar y capacitarme de grande», expresó.

El proceso, que permitió que los estudiantes de los niveles inicial, primaria y media obtengan su correspondiente beca, llevó mucho tiempo de preparación. «Antes llevamos al juez de paz para que las familias firmaran la declaración jurada en el mismo lugar; eso lo hicimos en Cajón Chico y otro en Portezuelo, que son los dos lugares más concurridos de la comunidad», detalló.

Dinamarca comenzó a colaborar activamente con la comunidad de la mano de “el abuelo Celedonio Liñan”, como le dice con cariño a quien era el lonko en 1997: “Cuando yo empecé a colaborar con mi comunidad todavía no cumplía los 18 años. Él fue quien me enseñó a transitar por el camino de la conducción comunitaria, que años después me llevó a ser primero secretario, después lonko y hace muy poco dejé de ser segundo lonko”.

El juez de paz, Pedro Sobarzo, certificó las declaraciones juradas que las familias necesitaban como requisitos para postular a las becas.

El plan provincial Redistribuir Oportunidades, Becas “Gregorio Álvarez” fue ideado y puesto en marcha por el gobernador Rolando Figueroa y tiene como objetivo garantizar la equidad educativa y la capacitación laboral a jóvenes de toda la provincia.

Las becas -destinadas a redistribuir oportunidades- se están pagando desde abril y se financian con aportes de compañías vinculadas a la actividad hidrocarburífera, como Pluspetrol, Phoenix Global Resources, YPF, la estatal neuquina Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Vista, Pampa Energía y Exxon.

Comparte esto: Facebook

X