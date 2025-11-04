Villa La Angostura: Antinarcóticos allanó viviendas donde encontraron estupefacientes y éxtasis en estado líquido

Con una previa investigación que demandó seis meses, el operativo se llevó a cabo luego de una investigación llevada a cabo por personal policial de Antinarcóticos de la Zona Sur. Cinco personas fueron detenidas y notificadas de la causa.

El 1° de noviembre, la localidad de Villa La Angostura fue escenario de un estratégico operativo de Antinarcóticos de la Policía de la Provincia del Neuquén, quienes realizaron múltiples allanamientos donde se incautó cocaína, marihuana y Éxtasis en estado líquido.



Este sábado culminó la investigación llevada adelante por efectivos de la División Antinarcóticos Zona Sur, la que concluyó con un total de cinco diligencias de allanamiento, cuatro de las cuales eran puntos de venta y la última era la propiedad de quien se encargaba de todo este comercio ilícito.



Por las características geográficas de esta localidad, sumado a la logística de esta pequeña banda es que se diagramó un operativo sigiloso para no levantar sospecha. Participaron un total de 55 efectivos de las diferentes divisiones y departamento de antinarcóticos de la provincia, como así también, se contó con la especial colaboración de la Dirección Seguridad Interior Junín de los Andes y la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28 de esa localidad.



El operativo dio comienzo cerca de las 20:20, en conjunto con la colaboración de cinco equipos de trabajo, realizándose en forma simultáneas los allanamientos, destacándose que cuatro de los domicilios fueron llevados adelante en el barrio el Mallín y el restante en barrio Norte de mencionada ciudad, lográndose en la investigación la imputación de 2 hombres (26,37 años), 2 mujeres (33,42 años) y la detención del principal investigado (35 años) de la causa, esto dispuesto por la fiscalía única de la ciudad de San Martin de los Andes a cargo del Dr. GASTON AVILA, Fiscal jefe, obteniendo el secuestro de más de 100 dosis de clorhidrato de cocaína, 01 contenedor de vidrio conteniendo éxtasis, la que en su dosificación podría contar con más de 100 dosis, Cannabis Sativa (valuado en 6.5 millones) y alrededor de 3 millones de pesos. El proceso de la investigación llevó más de 6 meses, logrando en la misma realizar un operativo de impacto para con el barrio de mayor complejidad con que cuenta la vecina localidad.



Estos equipos que trabajaron en la ciudad contaron con el acompañamiento y agradecimiento de los vecinos, por las tareas desempañadas. Registrando entre otros resultados el secuestro de balanzas de precisión digital, elementos de corte y de estiramientos, más telefonía celular.