Villa La Angostura: encapuchados incendiaron maquinaria de vialidad

Por el Amparo en la Justicia Federal (de 2017) que frena la construcción de la ruta, el proyecto de la Circunvalación avanza desde ambos extremos hacia el lugar pero sin demarcar por dónde atravesará el predio donde viven los descendientes aborígenes.

El inconveniente surge porque Vialidad sostiene que ya indemnizó a quienes presentaron los títulos de propiedad correspondientes a esa parte del ejido y la comunidad afirma que siempre les perteneció a ellos esa fracción.

«Por ahora no sabemos cuántas familias van a ser afectadas por este proyecto. Pese al grado de avance de la obra, aún no nos fue presentado de manera formal y nos preocupa porque se sigue avanzando y no queremos que nos hagan la consulta cuando la obra esté casi terminada, lo que están haciendo es una forma de presión por parte de Vialidad», remató Nawel tiempo atrás.