Villa Traful: demoraron a una persona por caza furtiva

El sujeto circulaba por la Ruta Prov. 65 Km 8, cuando personal policial le dio la orden de detenerse, el sujeto huyó del lugar a toda velocidad. Se inició una persecución y finalmente fue interceptado.

El sujeto que circulaba a bordo de un Renault Stepway, iba acompañado de un menor. Según indicó a este diario el Crio. Mayor Juan Carlos Ibarra, el sujeto emprendió la huída ante el pedido de detenerse por parte del personal policial «el móvil se dirigía a Confluencia y tres km antes de llegar, se cruzan con un rodado con circulación contraria -dirección a Traful- al cual se le indicó mediante baliza y señas que detuviera la marcha, haciendo caso omiso. Se inició la persecución del rodado- A la altura del Km 8, el rodado habría ingresado a un sector de cantera para luego salir y continuar la huida, siendo sobre Ruta donde fue detenido el rodado Renault Stepway» indicó Ibarra.

A simple vista, el personal policial, no divisó nada extraño en el rodado «al no ver nada extraño, el personal recorrió el sector de cantera distante unos 50 mts, lugar de donde salió el rodado, ubicando una bolsa nylon con restos de un ciervo faenado, siendo las cuatro patas. En dicho sector de cantera se ubica un segundo sujeto escondido, el cual portaba un arma larga y una mochila. Del procedimiento se le da conocimiento al Dr. Ramiro Amaya quien dispone requisa conforme Art. 137 del CPP, procediendo al secuestro de dos teléfonos celulares, un arma larga Fusil Cal 7,62 con mira telescópica, cuatro cartuchos Cal. 7,62, dos vainas servidas 7,62, dos cuchillos, una chaira, tres linternas, una carrera mimética verde, una mochila roja conteniendo carne de ciervo; con respecto al rodado, no se dispuso el secuestro; con respecto al sujeto mayor se dispuso notificación de actuaciones previa identificación; con respecto al menor una vez corroborada la identidad, sea entregado a sus progenitores previa notificación» expresó el Crio. Mayor Ibarra.

En el lugar se hizo presente guardaparque de la zona, quien labró la infracción correspondiente y decomisó la carne.