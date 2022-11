Violencia en el fútbol: la final del Club Lacar y el Arenal terminó en una batalla campal

>> Deportes

Todo ocurrió este sábado en la cancha municipal, donde se disputaba la final de 5° división entre el Club Lacar y el Arenal.

Al finalizar el partido, el Club Lacar logró quedarse con la victoria y es ahí donde comienza la pelea. Según relataron familiares de jugadores, todo habría comenzado luego de que un jugador del equipo ganador, se burló de otro jugador integrante del Arenal. La respuesta a la burla habría sido una piña y fue ahí que comenzó la gresca entre ambos equipos.

Desde las tribunas que estaban muy concurridas, familiares de los jugadores, ingresaron a la cancha, algunos para sacar a sus hijos y otros para continuar agrediendo a los jugadores e incluso hubo agresiones hacia el árbitro.

Este diario dialogó con Antonella Tabares, Directora del área de Deportes municipal, sobre si desde esa dirección se tomarían medidas por lo ocurrido el sábado, cabe mencionar que en otras ocasiones, se han tomado medidas rigurosas para erradicar la violencia de las canchas locales «Nosotros mañana nos vamos a reunir con el departamento de fútbol, veedores y árbitros para tomar una decisión sobre el tema. No sé venían teniendo este tipo de incidentes tan violentos en este año. A medida que fueron ocurriendo situaciones el departamento de fútbol fue llamando a quienes correspondía para sancionar, alertar y fueron trabajando en el tema» indicó Antonella.

«Por otro lado, sabemos la adrenalina que las finales conllevan y la rivalidad que hay entre los equipos, principalmente en los adultos quienes son los que más inculcan la violencia en las adolescencias e infancias.

Sin duda que trabajaremos para que esto no vuelva a ocurrir y se tomarán todas las medidas necesarias basados en los informes de los árbitros, veedores, equipo del departamento de fútbol y todos los informes de quienes recibamos. En base a eso, se tomarán decisiones firmes para que esto quede como referencia para que nunca más ocurra» y agregó «No queremos que esto vuelva a ocurrir nunca más. Menos en categorías formativas y competitivas que les queda tanto recorrido por delante» afirmaron desde la Dirección de Deportes.

No se llegó a realizar la ordenanza para erradicar la violencia en las canchas locales

La violencia que se gesta en los partidos de fútbol local tienen larga data, es por eso que desde la Dirección de Deportes se trabaja en crear una ordenanza de sanción ejemplar para estos casos, pero no se llegó a presentar «ellos están adheridos a la ley del deporte. Acá estamos trabajando con el concejo para implementar una ordenanza similar de sanción. No llegamos a terminar de armar la implementación pero antes de que arranque la siguiente liga la vamos a tener porque no da para más» finalizó Antonella Tabares.