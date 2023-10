Vuelve Via Christi Night Run

La emblemática prueba de running vuelve a Junín de los Andes para su tercera edición de la mano de ProBox Eventos de Montaña. Será el próximo 2 de diciembre con largada y llegada desde la plaza principal.

Será una prueba de 5 y 12 km en el parque Via Christi de la vecina localidad. Ya se disputaron dos ediciones anteriores con una gran presencia de competidores de distintos lugares del país.

«Hace tiempo que no estábamos organizando carreras de running, la pandemia nos había dejado bastante golpeados por diferentes motivos, volvimos con Via Christi el ante año pasado y fue una carrera muy linda, sin dudas Junín de los Andes es un gran lugar para organizar eventos de este tipo. Ahí nos abren las puertas y acompañan sin obstáculos para que podamos cargar tranquilos con semejante logística y organización. Somos un grupo de amigos que tenemos diferentes tareas dentro de ProBox y cada uno cumple su rol. Contar con el ok y acompañamiento de un municipio o simplemente el apoyo logístico para algunos puntos de la competencia nos da mucha tranquilidad» explicó el director de ProBox Eventos de Montaña, Adrian Sayas.

«Nuestra base está en San Martín de los Andes y Neuquén capital aunque nos sentimos muy cómodos en Junín de los Andes más con una prueba del talle de Via Christi Night Run, es un lugar único en el país que no mucha gente conoce, de esta manera queremos contribuir a difundir el atractivo que significa el parque escultórico de los pocos que existen a este nivel en Sudamérica. Es realmente imponente correr entre las 23 estaciones que ha creado el artista Santana y su equipo» agrega Sayas.

«Es un poco poner en valor espacios que son comunes talvez para nosotros que los visitamos a diario pero que por una u otra razon mucha gente no conoce. Las pruebas de este tipo permiten detener la acción diaria y poder observar desde otro punto un nuevo atractivo para correr o caminar en familia. Decidimos hacer una distancia de 5 km participativa porque muchas familias participaron en la edición anterior y eso es algo que nos gusta mucho. En 12 k la cosa se pondrá interesante para quienes estan entre la distancia de 10 k y 21 k. Así que creemos que para cerrar el año es gran evento a nivel exigencia y gratificación» finalizó.

Las inscripciones estan abiertas en el primer período en la web:

http://www.proboxeventos.com.ar/viachristi