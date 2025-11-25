Deportes

XVIII Encuentro Deportivo y Recreativo Federal se realizó en San Martín

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El XVIII Encuentro Deportivo y Recreativo Federal se llevó a cabo en San Martín de los Andes el 21,22 y 23, reunió a profesionales y sus familias en tres jornadas de competencias, actividades recreativas y espacios de camaradería. El programa incluyó vóley, pádel, maratón y diversas pruebas indoor con inscripción previa.

La organización informó que el evento contó con una amplia participación de delegaciones de todo el país y difundió en su web oficial una galería de fotos junto con el cronograma completo de actividades. Además, coordinó alojamiento con la Asociación Hotelera local debido a la alta demanda registrada.

Relevancia local: el encuentro generó movimiento turístico y actividad económica para comercios y alojamientos de la ciudad, y favoreció la articulación entre profesionales y federaciones de distintas provincias.

default
Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
San Martín de los Andes: aprehenden a una persona en allanamiento tras apuñalar en el cuello a otra persona
Artículo siguiente
Femina: de San Martin de los Andes al mundo

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Gran Fondo Siete Lagos 2025: más de 3.000 ciclistas cruzaron la meta

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Gran Fondo Siete Lagos 2025 culminó el 23...

San Martín de los Andes presente en el KCC

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Karting con Caja cerró este fin de semana...

SE NECESITAN 15 DONANTES DE SANGRE PARA BENJAMÍN “PIRINCHO” VERA

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La comunidad de San Martín de los Andes enfrenta...

Tizi Sepúlveda se despidió de San Martín para continuar su carrera deportiva en nuevos destinos

Victoria Veloso Victoria Veloso -
San Martín de los Andes vivió este fin de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina