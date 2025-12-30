Ya están en funcionamiento las 34 luminarias en la senda entre Villa Paur y Callejón de Bello

Este fin de semana quedaron en funcionamiento las 34 farolas con luces LED que una cuadrilla de la Subsecretaría de Obras Públicas instaló en la senda que el Municipio construye paralela a la Ruta Nacional 40, entre el supermercado La Anónima y callejón de Bello.

Las luminarias, colocadas cada 15 metros, fueron montadas en la planta de Servicios Públicos, en el exhotel Sol, y se colocaron completas sobre bases de hormigón.

Los trabajos, que incluyen una senda de tres metros de ancho con ripio fino, apto para circulación peatonal y de bicicletas, y decks con bancos como área de descanso, continuarán en los próximos días. Mientras duren los trabajos, se solicita a peatones y ciclistas circular con precaución y atender la presencia de personal y maquinarias.