Ya salió a la venta la Chequera Premium Black

Hasta el sábado 11 de octubre se puede adquirir la chequera a precio promocional, con el billete de Fin de Fiestas bonificado.



Se encuentra disponible en todas las agencias y subagencias oficiales de Lotería La Neuquina la Chequera Premium Black, con más de 5.140 millones de pesos en premios.

La Chequera Premium Black es el producto más esperado del año y en esta ocasión viene de la mano del reconocido periodista Horacio Pagani. Este año la chequera llega con más premios y mayores chances de ganar.

La propuesta, desarrollada en conjunto con Lotería de Río Negro, se consolidó como un clásico entre los apostadores de la región, que cada año esperan con entusiasmo su lanzamiento.

Esta edición incluye una oferta única: los cuatro sorteos extraordinarios de Lotería Unificada (Navidad, Año Nuevo, Reyes y Fin de Fiestas) considerados los más importantes del año, todos con el mismo número, además de sorteos anticipados y premios adicionales que la convierten en una oportunidad imperdible.

Los sorteos contarán con los siguientes premios: Navidad (20/12/2025) más de $2.135 millones en premios; Año Nuevo (03/01/2026) más de $1.400 millones en premios, Reyes (10/01/2026) con más de $1.000 millones en premios y Fin de Fiestas (17/01/2026) con más de $500 millones en premios.

Hasta el sábado 11 de octubre, se puede adquirir la chequera a precio promocional, con el billete de Fin de Fiestas bonificado, es decir, sin costo adicional.

Además, quienes compren la Chequera participan de 13 sorteos anticipados con 130 premios de $290.000 cada uno (total: $37.700.000); tres autos Fiat Cronos, seis premios a fracciones por $39 millones y el sorteo de una casa estilo americana que sale sí o sí que sortea para Reyes.

La Chequera Premium Black no solo ofrece chances de ganar en los sorteos más importantes del año, sino que multiplica las oportunidades a lo largo de toda la temporada.