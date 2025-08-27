Política

Ya tiene fecha el pago de haberes para los empleados de la Provincia

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Se hará efectivo esta semana, antes de que culmine el mes. La fecha fue confirmada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria y alcanza al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

Este viernes 29 de agosto el Gobierno de la Provincia del Neuquén abonará los haberes a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, tal como viene ocurriendo desde el inicio de la actual gestión de gobierno.

La administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa deposita los sueldos antes de que culmine el mes, gracias al programa de austeridad que puso en marcha para eliminar los gastos innecesarios del Estado y reforzar las partidas de áreas esenciales.

La fecha de cobro fue confirmada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria. Incluye a los empleados del Consejo Provincial de Educación, Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados y alcanza también al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (jubilados, pensionados y retirados).

Los haberes estarán depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia de Neuquén. 

