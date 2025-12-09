Ya tiene fecha el pago del aguinaldo

Será antes de Navidad. Se anunció con tiempo para darles previsibilidad tanto a los trabajadores como a los comerciantes.



A pocos días de haber depositado los haberes de todos los trabajadores de la administración pública -operación que concretó el viernes 28 de noviembre-, el Gobierno de la Provincia del Neuquén anunció el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), al que se conoce como aguinaldo y que se divide en dos pagos: uno a mediados y otro a fin de cada año.

En virtud del plan de austeridad y del manejo transparente y equilibrado de los recursos del Estado, la gestión que conduce el gobernador Rolando Figueroa podrá depositar el aguinaldo antes de la Navidad, de modo tal que las familias tengan la oportunidad de planificar las Fiestas y los comerciantes la posibilidad de incrementar sus ventas. La fecha confirmada para el depósito de las sumas en las cuentas sueldo del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN), es la siguiente: jueves 18 de diciembre. El anuncio anticipado también aporta a la previsibilidad y a la organización de viajes o festejos, según cada caso en particular.

Ese día y tal como estila la presente gestión de Gobierno se depositarán las sumas en las cuentas de todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, como así también en las del llamado sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Incluye, por supuesto, al Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, administración central y organismos descentralizados, así como también a jubilados, pensionados o retirados del Estado provincial.

Ni bien asumió, en diciembre de 2023, el gobernador puso en marcha un plan de eliminación de gastos innecesarios del Estado, reducción de la planta política y revisión de contratos, que permitió ordenar las cuentas y concentrar los esfuerzos no sólo en el fortalecimiento de las áreas esenciales, sino también en el cumplimiento (incluso adelantado) de los compromisos.