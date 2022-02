Zapala: Apuestan al nuevo kartódromo como motor turístico y deportivo

>> Deportes

El intendente Carlos Koopmann consideró que el futuro circuito será una verdadera revolución deportiva, turística y económica para Zapala. Pilotos de la región se entusiasman con volver a tener un espacio propio para la escuela del automovilismo.

El corazón del centro neuquino ya comienza a sentir los latidos de una verdadera revolución deportiva, turística y económica para la ciudad, tal cual lo describió el intendente Carlos Koopmann. La obra del kartódromo en Zapala encendió el ánimo y potenció las ganas de recuperar el “alma fierrera” de la comunidad. Es una obra que contempla una inversión de más de 100 millones de pesos.

“El kartódromo es una obra de una extensión de entre 1400 y 1500 mts de longitud, una pista para karting de casi 12 mil metros cuadrados de superficie. Tendrá un ancho de 8 metros y es todo pavimento de asfalto con todos los requerimientos que exige la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para poder hacer competencias regionales y también nacionales”, señaló el intendente zapalino.

Apuntó también que “estará equipado con una zona de boxes con una superficie aproximada de 5000 metros cuadrados donde también se va a contar con sanitarios, una sala de conferencias, un buffet y también va a tener la torre de control y la zona de revisión técnica que es donde se ejecuta el control de los kartings”.

La nueva obra quedará pegada al antiguo autódromo ‘Noni Erdozain’, que también recibirá un importante reacondicionamiento. “Los dos predios van a quedar cerrados completamente con cierre olímpico, una garita de acceso y una casa para el cuidador. También se hará una perforación para tener agua para consumo y para el riego de la forestación de todo el predio. Contará con la instalación eléctrica correspondiente para iluminar el predio y la zona de boxes», puntualizó Koopmann.

«La obra tendrá una inversión aproximada por encima de los 100 millones de pesos tanto la obra civil y la pista para karting”, aseguró el jefe comunal.

“El kartódromo significa mucho para Zapala porque es mucho el movimiento que tiene esta actividad deportiva», destacó. Y agregó: «No solamente representará muchos ingresos económicos para la ciudad sino que es también importante en materia turística y deportiva, tal cual lo dijo el gobernador Omar Gutiérrez cuando anunció la ejecución de esta obra soñada para nuestra ciudad”.

-> Las expectativas de las primas Sierpina

Luciana y Valentina Sierpina son referentes zapalinas y muy conocidas en el ambiente del karting. Son primas y comparten la misma pasión desde pequeñas con el apoyo de sus familias. Como zapalinas tienen muchas expectativas por lo que será el futuro circuito y esperan poder pronto correr -como quien dice- a la vuelta de sus casas.

Luciana dijo a que “el kartódromo en Zapala es un sueño hecho realidad, porque a nosotros nos queda muy lejos para ir a probar para una carrera. Tenemos una carrera por mes y son dos o tres fines de semana. Nos queda muy lejos ir a probar, es un presupuesto ir y venir de Neuquén. Tener el kartódromo acá nos facilitaría un montón las cosas.»

Ella empezó a correr a los 9 años, hoy cuenta con 16 años. “El primer año que me subí al 150 salí campeona, fui la primer mujer campeona en automovilismo de pista en Neuquén y Rio Negro, tenía 13 años. En el 2020 nosotras no corrimos. En el 2021 fue un año bastante amargo porque no tuvimos el objetivo que buscábamos, pero es como todo, no bajar los brazos y seguir dedicándonos, ponerle un poco más de esfuerzo y los resultados van a estar”, contó la joven corredora.

Su prima Valentina empezó a correr a los 5 años. Hoy tiene 14 años y guarda la misma intensidad en las competencias. En 2019 ella peleó hasta último momento el campeonato en la categoría karting con caja. No se le pudo dar por complicaciones en el tipo de terreno de la competencia.

“Es rapidísima, Valentina no le tiene miedo al acelerador, ella se mete de cabeza en cualquier parte, no tiene miedo. En el 2020 fuimos a correr a El Bolsón, al Lago Escondido al kartódromo de Lewis y se quedó con el récord de vuelta con lluvia, fue la más rápida, se desempeñó muy bien. Demuestra una calidad conductiva superior al promedio, es bastante agresiva pero tiene un manejo excelente”, contó Luciana sobre su prima.

“Somos las únicas dos mujeres y las que estamos hace tiempo en el deporte, no sé si somos referentes pero somos conocidas en el mundo del automovilismo, conocidas como «las primas Sierpina». Luciana contó que de la ciudad de Zapala “también está Adrián Altamirano, que es un piloto de alto nivel, están los chicos de nuestro equipo, está Facundo Pífano, Nicolás Villar y en Neuquén está Cristian Villalobos, que también es parte de nuestro equipo”.