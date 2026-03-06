Zapala empieza el Campeonato de Asadores con su nueva categoría Kids

La organización presentó el cronograma completo de actividades que se desplegarán mañana, viernes 6, al domingo 8 de marzo en el Paseo La Estación. Como ya es tradición, el predio será el epicentro de una verdadera fiesta popular que reunirá a equipos de todo el país y delegaciones internacionales en la ciudad de Zapala.



La 5° edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca será del 6 al 8 de marzo en el Paseo La Estación, con más de 50 equipos confirmados y la gran novedad de la categoría Kids, para fomentar la pasión por el asado y la gastronomía.

El viernes 6 la actividad comenzará a las 19 con el acto apertura, que contará con la presentación de Matías y Anabela Hermosilla, Kutral Fem y el Grupo Municipal de Danzas Folclóricas de Paso Aguerre. En ese marco también se dará inicio a los Asadores Kids, acompañados por el payador Thomas Hernández. La noche continuará con los espectáculos de Ventolera a las 22, El Despojo a las 23, Ernesto Guevara a la medianoche, Naiara Ghent a la 1 y Proyecto Chamamecero a las 2.

El sábado 7 la jornada arrancará temprano, a las 9.30, con el comienzo del Campeonato Internacional, acompañado por el payador Rafael Huerao. Desde las 19.30 se realizará la premiación internacional y luego el escenario central dará paso a una intensa grilla gastronómica y artística que combinará sabores y música.

A las 20 se presentará la “Cocina Academia Mexicana del Asado”, a cargo de Vianney Cortes Viguri y Jorge Alvarado Ruiz, con el acompañamiento de Mariachis del Viento. A las 20.45 será el turno de “Desposte y cortes del chivo” con Cristian Sánchez y a las 21.15 la cocina neuquina ofrecerá “Platos a base de chivo” de la mano de Ezequiel González y Claudio Abraham. A las 21.45 se realizará el tradicional destape de curanto a cargo de Madame Papin, Valentín Galdon Ritvo, Guillermo Busquiazo y Raíces del Pehuén.

La música volverá a adueñarse del escenario el sábado desde las 22 con Guille Quiroz, seguido por Gabriel y La Juntada a las 23, Los Entrerrianos Isondú a la medianoche, Los Flores del Yungai a la 1 y Cristian y sus Tejanos de la Cumbia a las 2, en una velada que promete extender la celebración hasta la madrugada.



El domingo 8 a las 7.30 comenzará el Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca. A las 11 se presentarán los payadores Luis y Thomas Hernández y por la tarde, desde las 19, se desarrollará la propuesta “Cocina Chile y Argentina” con Karen Gutiérrez, Nicolás Ortiz y Martín Mosqueira. A las 20 tendrá lugar una Master Class a cargo de Madame Papin y Guillermo Busquiazo, mientras que a las 21 se realizará la premiación del Campeonato Nacional. El cierre musical estará a cargo de Dueños del Amor a las 22 y Los Forasteros a las 23.

En esta edición ya se confirmó la participación de más de 50 equipos provenientes de distintas provincias argentinas, mientras que en la competencia internacional serán 15 los equipos representantes de Argentina, Chile y Uruguay. El crecimiento sostenido del certamen lo posicionó como una cita ineludible, atrayendo cada año a competidores y visitantes de diferentes puntos del país y del exterior.

La gran novedad esta vez será la incorporación de la categoría Asadores Kids, destinada a niñas y niños de 6 a 12 años. Se trata de una propuesta formativa, recreativa y participativa que no tendrá carácter competitivo ni orden de mérito. Participarán 20 equipos integrados por hasta dos menores y un adulto responsable, quien actuará como fogonero y solo podrá intervenir por razones de seguridad. En esta primera edición, la preparación obligatoria será el tradicional asado banderita con guarnición a la parrilla, con un máximo de una hora para la presentación, apostando a fortalecer la tradición, el trabajo en equipo y el amor por el asado desde la infancia.