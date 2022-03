Zorros recibe a Pérfora y sueña con un batacazo

>> Deportes

Esta noche desde las 21 hs en el Gimnasio Primeros Pobladores del barrio El Arenal, en la segunda presentación frente a su parcialidad, Zorros Básquetbol recibirá a uno de los equipos históricos del Torneo Federal, Deportivo Perfora de Plaza Huincul que viene cumpliendo una buena labor en el primer mes del torneo en el que el conjunto sanmartinense no conoce la victoria en su primer año en la categoría.

El plantel de la comarca petrolera dirigido por Fernando Claris, ha encontrado un nivel de juego alto con buenas incorporaciones como refuerzos, acompañados por un plantel de juveniles que aportan mucho cuando les toca ingresar. Lavezzari, Pagani y Fedele son la columna vertebral de un equipo que está muy firme y en los dos últimos juegos viene de vencer en forma contundente a Centenario e Independiente. Frente al rojo neuquino no contó con el experimentado Lavezzari y el santiagueño Luciano Pagani, y aun así no tuvo inconvenientes en conseguir el triunfo por una diferencia importante frente a otro histórico.

Zorros no conoce la victoria en sus cuatro presentaciones, tres de visitante y una de local. Su técnico Víctor Serna tiene claro que esta temporada será de aprendizaje, pero es imperioso que el rodaje en este torneo lo vaya poniendo a tono con equipos experimentados, que inclusive cuentan con importantes refuerzos.

Joseph Jr. de los que se sumaron al plantel cordillerano ha sido uno de los jugadores más regulares, resta que Jesús Sánchez pueda soltarse y brindarle más a los Zorros, al igual que el joven Gabriel Parente, jugador de buena envergadura que puede ser útil en ambos tableros.

El resto del plantel de mayores y juveniles están aprendiendo de que se trata este duro y competitivo Federal con la expectativa de ir encontrándole la vuelta para pelear de igual a igual con los rivales de turno.

Desde poco después de las 20 estará abierta la boletería para poder acompañar a los Zorros en esta nueva aventura deportiva.