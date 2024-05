Adaptados, sin límites: con ayuda de empresas y la gente, Alan y Theo ya recaudaron 2,3 millones

En cinco días, juntaron más de la mitad del dinero que necesitan para terminar el documental sobre la vida de Theo, el niño skater con discapacidad. Hace unas semanas, Alan Pastoriza había presentado un pedido a la Legislatura de Neuquén para que los ayude a cubrir estos costos, pero el pedido quedó «cajoneado, sin respuesta”, contó y por eso decidieron recurrir a la sociedad para que les tienda una mano.

Alan y Theo en el skate adaptado. Fotos: Matías Subat.

La familia de Theo sigue avanzando a paso firme y sin pausa, para cumplir el sueño de estrenar la película. «Adaptados sin límites» cuenta en 60 minutos la historia de este pequeño con discapacidad que nació con una microcefalia congénita y que con mucho sacrificio, logró vencer difíciles obstáculos.

La familia de San Martín de los Andes recibió fondos y ayuda de diferentes personas y empresas de la región que se enteraron de la campaña a través de la publicación de Diario RIO NEGRO. Los Pastoriza luchan hace diez años por hacer feliz a su niño con discapacidad y encontraron en el deporte adaptado, skate y snowboard, una salida.

El documental ahora está interrumpido por falta de presupuesto para la postproducción y según los cálculos de la familia y la realizadora audiovisual, necesitan 4,5 millones de pesos para concluir el montaje y estrenar en pantalla grande.

La gran noticia surgió este viernes y es que dos empresarios de San Martín de los Andes anunciaron su auspicio con 1 millón de pesos cada uno para el documental, lo que sumado a los 344.000 pesos ya recolectados con las donaciones de los vecinos y la gente, suma una recaudación total de $2.344.000, un 52% de la meta en solo cinco días.

Se trata de la empresa de turismo «Naviera» y el hotel «Complejo Aspen», uno de los pocos alojamientos de la ciudad que tiene dos habitaciones adaptadas para pasajeros con discapacidad. Ambas empresas siempre tendieron una mano a la familia y generaron vínculos, según comentó Alan Pastoriza, papá de Theo.

Hace unas semanas, Alan Pastoriza había presentado un pedido a la Legislatura de Neuquén para que los ayude a cubrir estos costos, pero el pedido quedó «cajoneado, sin respuesta”, contó y por eso decidieron recurrir a la sociedad para que les tienda una mano.

El mensaje de la película, que describe sensiblemente las vivencias de esta familia desde que Theo es bebé, unido a sus progresos, tiene que llegar masivamente y dar sus frutos. Esperan poder terminar de juntar los fondos restantes que son 2,2 millones de pesos a esta altura.

La historia de Theo

«Era un nene que estaba triste, no tenía qué hacer, no podía salir. A mí me puso muy mal y estuve un tiempo tratando de entender su discapacidad, su problema, la falta de cosas para él. En base a eso, se me ocurrieron ideas para incluirlo en la sociedad”, contó su papá Alan, quien decidió llevar a su hijo a su territorio, el mundo de la adrenalina y los deportes extremos. Y desde ese momento, empezó un viaje sin retorno.

Padre e hijo entrenando en Neuquén. Foto: Matías Subat

Fue en pandemia, cuando Alan participó de un evento deportivo en Bariloche y lo único que hacía era trasladar a su hijo en silla de ruedas. “Eso me hizo un clic. Algo estaba haciendo mal, porque estoy apoyando algo en el que mi nene no podía participar”, reveló.

Fueron muchas tardes en la plaza de San Martín, en las que Thiago el más grande jugaba en los jueguitos, pero para Theo no había opción. Las lágrimas y la bronca se convirtieron en acciones. Así fue que, un día cualquiera del 2022, Alan volvió a casa e inventó una tabla de skate adaptada para intentarlo con su hijo. Del skate, probaron el snowboard. Fueron meses y meses de práctica para un niño que no podía agarrar, mantenerse en pie, ni caminar por sus propios medios. Pero a fuerza de voluntad, lo lograron. Hoy está practicando un deporte adaptado.

“Es impresionante lo que logró en Theo”, dijo su papá sobre las consecuencias en su salud. “Esto significó un crecimiento importante en su estructura y desarrollo motriz”, agregó. Hace poco se hizo un chequeo y los profesionales de la salud no salen de su asombro.