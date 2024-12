Apareció la discusión por la piscina de Gloria Ruiz e involucran al hijo arquitecto de Pablo Schapira

Está convocada en la comisión de Asuntos Constitucionales para realizar su descargo. La comisión investigadora recomendó destituirla por inhabilidad moral.

Gloria Ruiz pasó más de 7 horas frente a los legisladores. Entre otros puntos intenta explicar la compra de su camioneta Toyota SW4 en 80 millones de pesos, en agosto pasado. También la contratación supuestamente ad honórem de Pablo Schapira en prensa y la compra directa de empresas de publicidad.

La designación de Pablo Schapira y su esposa

Del mismo modo, la suspendida vicegobernadora intentó justificar la situación de Pablo Schapira, el encargado de prensa: dijo que estaba ad honórem porque «no tenía cupo para cargos políticos», pero designó a su esposa, María Angélica Cowper, con un sueldo de 3 millones de pesos para otras tareas.

Cuando el legislador Francisco Lépore la felicitó, irónicamente, por conseguir una persona que trabaje gratis 14 horas por día, Gloria Ruiz dijo: «es un apasionado, les gusta interactuar con ustedes. Incluso quería acompañarme a los viajes, le tuve que decir que no».

La piscina y el hijo de Schapira

Pero el dato sorprendente lo trajo Claudio Domínguez (MPN): «el diseño de la piscina -que se descubrió el lunes pasado– lo hizo el hijo de Pablo Schapira».

Sin embargo, Gloria Ruiz dijo que desconoce de quién es el terreno donde fue construida la pileta, que el municipio de Plottier pagó -mientras ella era intendenta- para que una empresa la construya en beneficio de una asociación civil.

Según la fiscalía de Delitos Económicos, un hombre tiene un boleto de compra venta del terreno pero dijo que es testaferro de Gloria Ruiz.

Vecinos de ese lote relataron a investigadores de la fiscalía que la suspendida vicegobernadora en persona los consultó antes de construir la medianera que cerca el terreno.

El abogado Carlos Broitman aseguró, en tanto, que «la pileta es de plástico». Según pudo saber diario RÍO NEGRO, en efecto se trata de una estructura prefabricada pero la fiscalía no determinó aún de qué material está construida. El inmueble no fue allanado, sólo se hizo una verificación.

¿Cómo sabe el equipo de la suspendida vice que es de plástico, si no tienen relación con ese terreno?

Ruiz insistió en que conoce al hijo de Schapira «porque una vez le encargué un dibujo» para un proyecto, y porque trabajó en la municipalidad de Plottier.

En cuanto a Cowper, la vice había declarado que estaba trabajando en un proyecto educativo. Hoy modificó la versión, e indicó que le hacía «traducciones del inglés» de cuestiones vinculadas «con Vaca Muerta» y «la central China».

LA CAMIONETA

Sobre la adquisición de la SW4, detrás hay una compleja trama de transacciones de otros vehículos pagados con dinero de la suspendida vicegobernadora -y de su marido-, pero que fueron puestos a nombre de su suegra Norma Painevil, quien a su vez los comercializó con un tío de su esposo.

En ese contexto, se supo que el viernes pasado la fiscalía de Delitos Económicos llevó a la suegra de Ruiz, Norma Painevil, a la comisaría para identificarla. Podrían imputarla como partícipe en la maniobra en la que también investigan a la vice.

Painevil le vendió supuestamente una camioneta a su cuñado, Alejandro Costa, un tío de Claudio Costa, marido de Ruiz.

Alejandro es un jubilado de 67 años que habría pagado 49 millones de pesos en efectivo por el rodado. Norma le prestó ese dinero a la vice para comprar la SW4. (En anteriores versiones, Ruiz dijo que había pagado 53 y 52 millones, y en el formulario 08 figuran 30 millones de pesos).

Ruiz y su abogado Broitman, en la Legislatura este miércoles. (Cecilia Maletti)

Alejandro Costa es, según dijo Gloria Ruiz, suegro de Gustavo Cittadino, una de las personas nombradas en un cargo alto en la Legislatura. Según la fiscalía, Cittadino depositó 20 millones de pesos para cancelar el pago de la SW4.

Ruiz dijo que Cittadino «sacó un préstamo de 20 millones para comprarle una camioneta a su suegro, y él hizo el depósito directamente en Nippon Car, no a mi cuenta». Luego de esa acreditación fue ascendido a prosecretario legislativo con un sueldo bruto de 7 millones de pesos.

La suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz realiza su descargo en la Legislatura. (Foto: Cecilia Maletti)

Figura otro depósito, de 12 millones de pesos, de Igor Mansilla. «Se lo pedí a ella porque es mi secretaria», señaló la vice. «Yo tengo secretaria y no le doy 12 millones para que deposite», ironizó Marcelo Bermúdez.

Ruiz dijo que en 2021, cuando era intendenta de Plottier, con una indemnización que cobró su marido por un despido, compraron una Ford Ranger y la pusieron también a nombre de su suegra Painevil porque «aprovechamos una promo para jubilados».

Broitman y Ruiz proyectaron un power point para explicar algunos puntos de su defensa. (Cecilia Maletti)

Un situación similar es la de Esteban Leonardo Olate, quien figuraba en la dirección de Asuntos Jurídicos pero el contrato lo tenía su esposa, la contadora Daniela Rodríguez.

Según Ruiz, lo tuvo que dar de baja porque no tenía cupo para contratos políticos; sin embargo en la reunión de hoy leyeron una declaración jurada en la que Olate dijo que renunciaba al cargo porque no le interesaba.

El diputado Marcelo Bermúdez, categórico, planteó: «no le demos vuelta, es un fraude. Estas personas se prestaron a un fraude». Lo respaldo Francisco Lépore: «es fraude laboral».

Las gigantografías

Otra imputación contra Gloria Ruiz es la compra directa de banners a la empresa Sauer por 47 millones de pesos.

Los abogados dijeron que tenían interés en que el dueño de la empresa contratada, Ariel Pedro Sauer, se presente a declarar para dar una explicación sobre «la calidad del producto. A nosotros nos dio una explicación técnica de los materiales que utiliza, por eso queríamos que viniera a toda costa». Pero Sauer se negó.

Añadieron que esa explicación justifica por qué el precio que facturó difiere notablemente de los precios que figuran en su propia página web para los clientes. «Utiliza un material inmejorable porque quiere quedar bien», señaló Broitman.

En cuanto a los banner, aseguraron que «están en el interior, no están todos en Neuquén», pero sin precisiones.

Francisco Lépore los cruzó: «la explicación que dan es chocante. Hay contrataciones por 47 millones, es más del doble que tiene publicado Sauer en su web. El mejor banner con piel de cocodrilo cuesta 156 mil pesos, hace seis meses la Legislatura pagó 289 mil pesos y usted no me puede traer como explicación que es el mejor proveedor de la Patagonia».

La secretaria de Cámara

La suspendida vicegobernadora se despegó del manejo de fondos de la Legislatura, y descargó esa responsabilidad en la secretaria de la Cámara, Isabel Recchini. A través de su abogado Carlos Broitman dijo que ella le llevaba documentación para firmar luego de haber realizado todos los chequeos correspondientes. «La responsable directa de los fondos es la secretaria de Cámara», afirmó.

«Las funciones se pueden delegar, las responsabilidades nunca», le retrucó Ernesto Novoa, y le pidió que no acuse a Recchini, quien «no está presente y no se puede defender».

El otro abogado defensor, Patricio Winograd, negó en tanto que una serie de personas designadas en puestos claves en la Legislatura sean familiares directos de Gloria Ruiz. Se trata de Élida Sánchez, Vanesa Quiroga, Paola Dinamarca, Mónica Gorno, Marcelo Brevi y José Ancatén, entre otros, quienes mediante declaración jurada negaron lazos de parentesco con la vice. Los diputados señalaron que en algunos casos los lazos son políticos, no de sangre.

Los casos que no pudo desmentir son los de su esposo Claudio Costas y sus hermanos Pablo y Vilma Ruiz.

La reunión de la comisión no se transmite en vivo por YouTube. Solamente por Zoom, por invitación.

La lectura del descargo

Minutos antes de las 10 de la mañana la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz comenzó a leer su descargo ante lo que calificó de «direccionada y mal intencionada» acusación en su contra. A partir de las 10:18 el que tomó la palabra fue su defensor Carlos Broitman. Durante casi una hora hablaron de temas generales.

Ruiz leyó una larga exposición, con abundante terminología jurídica, para fundamentar la necesidad de respetar el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Prometió para más adelante proyectar un power point para ilustrar su respuesta «punto por punto» -como prometió- a las imputaciones por inhabilidad moral.

Gloria Ruiz y sus abogados aguardan para ingresar a la sala de la comisión A. (Matías Subat)

Su abogado Broitman mantuvo el tono: cuestionó el procedimiento elegido para destituir a la vicegobernadora, y pronosticó que será revocado el día de mañana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su exuberante disertación, comparó e hizo citas que fueron desde Ana Bolena, la decapitada esposa del rey inglés Enrique VIII, hasta el exministro Julio De Vido, con una rápida mención al destituido senador Eduardo Kueider.

«Como Ana Bolena, vengo a defenderme», dijo el abogado, en otra referencia a quien pasó a la historia inglesa como un caso flagrante de injusticia. También aseveró, poniendo en su boca palabras de la vicegobernadora: «ella me dijo: si tengo que soportar el escarnio, no importa».

Gloria Ruiz lee su presentación ante Asuntos Constitucionales. (Matías Subat)

Calificó a Gloria Ruiz de «outsider de la política» y «ajena al establishmet». Tal como hizo en el amparo que presentó ante la Corte Suprema, donde la llamó «una forastera de la política» que «vino a revolucionar al estado de todo el poder político poniéndolo en jaque en el presente y en su futuro».

La autorización o no para que se presenten testigos que podrían declarar a su favor y la recepción o no de cuatro cajas con documentación, trabó el inicio de la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura.

El abogado defensor Carlos Broitman pretende ingresar a la comisión las cajas de documentación para ejercer su derecho de defensa, a lo cual se opone el presidente, Ernesto Novoa.

Mientras escuchaban el descargo, los legisladores compartieron bombones. Una de las acusaciones contra Gloria Ruiz fue por gastar 4 millones de pesos en esas golosinas para el día de la madre. (Cecilia Maletti)

Además el abogado Broitman impugnó a la comisión investigadora, porque no notificaron de su integración a la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz. Indicó también que varios de ellos forman parte a su vez de la comisión de Asuntos Constitucionales, que resolverá sobre la procedencia de la acusación y eso los harían incurrir en falta de imparcialidad. «Esto para que quede claro, por si tenemos que llegar a la Corte», dijo.

La réplica fue que Ruiz no impugnó la integración de la comisión investigadora ni cuando se constituyó ni en sucesivas notificaciones que recibió. La última, el viernes pasado, cuando se presentó en la comisión A. Por lo tanto, se entiende que prestó conformidad.

A sala llena en la comisión de Asuntos Constitucionales. (Foto Cecilia Maletti)

En cuanto a la prueba, Novoa le explicó que «esto no es un juicio, no es un tribunal», y la reunión es al solo efecto de escuchar el descargo, mientras que el secretario, Carlos Coggiola, le indicó que la documentación «será puesta a consideración de los diputados pero no en este acto, no la vamos a leer en este momento».

También pidió el abogado que le permitan ingresar a la sala a una serie de personas que acompañan a la suspendida vicegobernadora.

El rechazo de ANEL

En tanto el gremio de los empleados legislativos ANEL rechazó la intención de Gloria Ruiz de citar como testigos a trabajadores de la planta permanente «sin el consentimiento o aviso previo».

«Repudiamos y rechazamos el accionar de la vicegobernadora, quien pretende que los trabajadores de carrera den explicación de sus presuntas irresponsabilidades en la administración del Poder Legislativo del Neuquén», dijeron en un comunicado que firma Pablo Godoy.

Broitman, Claudio Domínguez, y las cajas con documentación para ejercer la defensa de Ruiz. (Foto: Cecilia Maletti)

Anticipó que el sindicato dará «las garantías legales y el respaldo sindical a las decisiones de cada uno de los trabajadores mencionados, para que no se los involucre en un proceso que es netamente político y que no involucra el desempeño o el incumplimiento de las funciones que tienen los trabajadores legislativos neuquinos».

«Los trabajadores de carrera no somos responsables de las decisiones políticas que toman las autoridades electas de la provincia en el ejercicio de sus funciones políticas y de administración de los fondos del Poder Legislativo», concluye.

Presentación con demora

La suspendida vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, y su abogado Carlos Broitman deben presentarse este miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura a formular el descargo, ante las acusaciones por inhabilidad moral para desempeñar el cargo.

La reunión comenzó a las 9 de manera puntual sin la presencia de la vice. Le dieron 15 minutos de tolerancia, «y si no, la comisión resolverá qué medida adoptamos», dijo su presidente, Ernesto Novoa (Comunidad).

Cumplido el plazo, Novoa decidió otorgarle 15 minutos más. A las 9:20, Ruiz se sentó a la cabecera de la mesa.

Novoa, presidente de la comisión, anuncia que le darán un plazo de 15 minutos a Ruiz para que se presente. (Foto: Matías Subat)

En primer término escucharán la declaración de Ruiz y su abogado, y después del mediodía está previsto que declaren los testigos que ofreció como prueba.

Comparte esto: Facebook

X