Aseguran que ISSN ya no tiene deudas con prestadores de más de 30 días

Si, aunque no lo puedas creer todavía existe gente que cree que no puede causar un desastre realizando irresponsablemente un fogón en un lugar no habilitado. Festejaban un cumpleaños. Esto pasó acá, y no siempre son turistas, reiteradas veces son vecinos o vecinas que aseguran que "siempre hicieron fuego en donde quisieron". Así todo es más difícil y podemos generar una tragedia si no somos conscientes de nada.