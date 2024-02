«En un cumple»: Vecinos de nuestra ciudad hicieron fuego en un sector no autorizado del Mirador Bandurrias

Si, aunque no lo puedas creer todavía existe gente que cree que no puede causar un desastre realizando irresponsablemente un fogón en un lugar no habilitado. Festejaban un cumpleaños. Esto pasó acá, y no siempre son turistas, reiteradas veces son vecinos o vecinas que aseguran que «siempre hicieron fuego en donde quisieron». Así todo es más difícil y podemos generar una tragedia si no somos conscientes de nada.

Desde la intendencia del Parque Nacional Lanín se informó esta mañana que «Guardaparque y brigadistas del Parque Nacional Lanín desarticularon fogones realizados en lugares no habilitados en la zona del Mirador Bandurrias. El hecho ocurrió cuando personal del Parque Nacional Lanín realizaba un patrullaje de control por la zona donde advirtieron los campamentos y fogones fuera de la zona habilitada!».

«El mismo era realizado por vecinas y vecinos de San Martín de los Andes que estarían festejando un cumpleaños».

«A los acampantes se les realizó las multas correspondientes y se les advirtió sobre los riesgos que significa hacer fuego en lugares no habilitados, sumado a la situación de emergencia a causa de los incendios que se dan en la zona norte del área protegida» agregó el texto.

Es importante reiterar que se está terminantemente prohibido hacer fogones en lugares no habilitados en jurisdicción del área protegida.

¿Cuáles son los sectores donde se puede acampar? Las zonas habilitadas para esto son: los campings con servicios que poseen fogones preparados para el uso adecuado del fuego y algunas áreas libres donde hay cartelería que indica que se puede hacer fuego. En todos los demás lugares, no se puede.