Un fallecido en incendio de vivienda en Trompúl

Se investiga que una presunta riña familiar, habría desencadenado el incendio que terminó con una persona fallecida y otra con graves quemaduras en sus miembros superiores e inferiores.

El fuego dio inicio pasadas las 9 y 30 de la mañana. La gran columna de humo, se divisó desde diferentes puntos de la Ruta de los 7 lagos. Personal del SIEN, policía de la provincia, personal del ICE y Bomberos Voluntarios se dirigieron al lugar, donde el panorama era preocupante, ya que habían personas dentro de la vivienda atrapadas por las llamas.

Según testigos en el lugar, todo habría sido producto de una riña familiar, por lo que las autoridades, siguen esa linea de investigación.

Según pudo confirmar este diario, la persona fallecida es un hombre que presentaba más del 90% del curpo quemado. Su cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar las pericias correspondientes.

En tanto la mujer, resultó con diversas quemaduras en sus miembros inferiores y superiores, hasta el momento, no hay información de su evolución. Por otro lado, también se encontraba dentro de la vivienda, un menor de 4 años, que fue evaluado por personal del SIEN. Hasta el momento, el menor no revestía gravedad ni lesiones, y fue trasladado al nosocomio local de forma particular, por un familiar para ser evaluado en detalle.

Trabajaron en el lugar, Bomberos Voluntarios, Policía de Neuquén, 2 ambulancias del SIEN con médicos y personal del ICE.