Bariloche: conductores de aplicaciones piden el cese de la persecusión y exigen regularizar el servicio

Conductores de Uber y Cabify se instalaron en la rotonda del aeropuerto, sin cortar el tránsito, para reclamar por la regularización y el cese de las persecuciones. No hay interrupción del tránsito sino que sólo entregan volantes a quienes entran o salen de la ciudad. Al mediodía se movilizarán al Centro Cívico.

Desde las 7 se concentraron en las banquinas, sin afectación del tránsito, para entregar panfletos. Está presente personal de la caminera para poder desarrollar un operativo de control y evitar complicadiones en el tránsito.



Julia, una de las conductoras, expresó en diálogo con Radio Seis que «queremos que habiliten la aplicación y como no hemos tenido respuesta nos hemos concentado en la rotonda, pueden pasar los autos, sólo entregamos panfletos, al mediodía vamos al Centro Cívico todos juntos».

Enfatizó que sólo quieren ser habilitados y trabajar, «pagar lo que nos pidan que tengamos que pagar, poner los autos en regla, muchos compañeros ya cambiaron el auto y otros tenemos que cambiarlo».

Entre los puntos del reclamo se pide que se elimine el límite de antigüedad del vehículo de 3 años, «queremos 10 años como taxis y remises». Señaló que la policía y PSA preguntaron cómo iban a manifestarse y les explicaron.

En los volantes que entregan se pide: «basta de persecución, no a los 3 años de antigüedad del vehículo, no a la explotación del personal de tránsito para intereses personales, habilitación de aplicaciones de transporte, derogación de resolución anticonstitucional, prórrogas para ponernos al día con requisitos, no a la discriminación y prohibición de compañeros con certificados de discapacidad, entre otros».

Fuente: Bariloche2000

