Caso María Cash: prisión preventiva al camionero que la vió por última vez

Héctor Romero ya estaba en el expediente desde 2011. Se trata de la última persona que vio a María Cash con vida y había declarado ser inocente.

El camionero Héctor Romero, detenido este martes por la desaparición de María Cash, la joven diseñadora de 29 años vista por última vez en Salta el 8 de julio de 2011 quedó detenido con prisión preventiva este miércoles. El acusado del crimen declaró que es inocente y que no le hizo «nada malo a María Cash».

La jueza Marcela Jiménez y el fiscal federal Eduardo Villalba estuvieron presentes en la audiencia. Villalba detalló los fundamentos de la imputación, marcando dos definiciones clave: «la muerte de María Cash» y que «hay un imputado en esta causa por homicidio calificado por alevosía».

«Todo indica que Romero le quitó la vida a María Cash e hizo desaparecer el cuerpo. Pediremos un rastrillaje por la zona”.

Cómo fue la audiencia

La audiencia tuvo una duración de 2 horas, al ser notificado de la acusación Héctor Romero expresó que no iba a declarar. La fiscalía comenzó a exponer las pruebas colectadas y que ponen en duda las tres versiones que el camionero dio respecto a su contacto con la joven diseñadora y las contradicciones. El camionero pidió un cuarto intermedio, y su defensor anunció que su cliente había decidido revertir su postura y pidió declarar para responder a las pruebas de la fiscalía.

Sobre las tres versiones distintas del encuentro que tuvo con Cash, en su su primer testimonial dijo que el encuentro con ella fue a la altura de la rotonda previo al ingreso a la ciudad de General Güemes. Indicó que la levantó y la trasladó hasta la finca denominada El Estanque, sobre la ruta 9/34 que conduce al sur del país. Pero el 28 de julio de ese mismo año cambió su versión y situó el encuentro en el paraje Palomitas, sobre la misma ruta. Y el 28 de agosto de 2019, en una nueva declaración, volvió a cambiar el lugar de encuentro y aseguró que dejó a Cash en la gruta de la Difunta Correa, también sobre la misma ruta. Hoy negó los primeros dos lugares y se mantuvo en que dejó a la diseñadora unos metros antes de una gomería ubicada antes de la Difunta Correa, sobre la ruta nacional 9/34.

No pudo precisar sobre la vestimenta de la joven, su aspecto y lo que hablaron durante el trayecto compartido. Sobre las demoras en los viajes de ida y vuelta a Joaquín V. González del día en que desapareció la diseñadora, Romero adujo que fue por desperfectos del camión, algo que no surge de las declaraciones que dieron otros testigos de su entorno, en especial del trabajo, entre ellos, su hermano. E insistió “soy totalmente inocente” y repitió una y otra vez que es “totalmente inocente”, que no le hizo nada malo a Cash y que, si supiera algo de lo sucedido con ella, lo “diría”.

La jueza dio por cerrada la audiencia y anunció prisión preventiva a Héctor Romero.

María Cash desapareció el 8 de julio de 2011 mientras viajaba desde Buenos Aires a Jujuy. El último registro la ubica cerca del Santuario de la Difunta Correa, donde un camionero afirmó haberla dejado. Sin embargo, la versión de este transportista ha sido puesta en duda, ya que no se presentó a declarar de inmediato tras la desaparición, generando contradicciones en su relato.

El procurador general y quien supo ser abogado de la familia Cash, Pedro García Castiella, destacó que se realizó una exhaustiva investigación sobre más de cuatro mil llamadas telefónicas de personas que afirmaron haber visto a María. «Se desestimaron todas esas llamadas después de investigar y circunscribir la investigación al momento mismo de su desaparición», explicó Castiella.

El fiscal Villalba estuvo a cargo de la investigación desde sus inicios y ahora se abre una nueva etapa para esclarecer los hechos que rodearon la desaparición de María Cash. «Hay muchas contradicciones en las que incurrió Héctor Romero, y se comenzará a indagar sobre qué hizo con María Cash», concluyó el fiscal.

Este martes Romero fue arrestado por orden de la jueza Mariela Giménez después de 13 años del inicio del expediente, donde él ya se encontraba incluido desde un comienzo al ser la última persona que la vio con vida.

Tras la confirmación de su detención, efectivos de Gendarmería trasladaron al acusado hasta la sede de la Policía Federal en Salta.

