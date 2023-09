Comunidades mapuches realizan cortes en distintas rutas de Neuquén

Comunidades nucleados en la Confederación Mapuche de Neuquén realizan desde la madrugada de este miércoles protestas en distintos puntos de la provincia que incluyen cortes de ruta.

Desde las primeras horas de hoy, comunidades mapuche pertenecientes a Consejos Zonales de Confederación Mapuche de Neuquén han decidido hacer un fuerte llamado de atención al Gobierno de Neuquén ante compromisos incumplidos que requieren respuestas urgentes. De no tener respuesta en el día de la fecha estas medidas seguirán creciendo porque la paciencia y la espera ha sido muy larga.



Se movilizan hoy las comunidades del Consejo Zonal Ragiñce Kimvn con sede en Zapala; del Consejo Zonal Lafkence con sede en Villa la Angostura y del Consejo Zonal Xawvnko con sede en Añelo. Todas ellas con urgentes demandas que requiere que respondan quienes firmaron los compromisos: tanto el Gdor Gutierrez como el Fiscal de Estado Raúl Gaitan.



Es urgente den respuesta concreta a cada Consejo Zonal. A continuación los puntos, contactos, demanda y lugar donde se llevan adelante las medidas de fuerza en este momento. En el transcurso del día se suman nuevas comunidades a esta Jornada de acción:

– Zapala: Ruta 40, altura Paraje Las Cortaderas (a 70 Kms de Zapala)



CONFLICTO: 1. Respuesta a la propuesta presentado por privados y el Lof Cayupan para resolver el viejo litigio territorial de décadas 2. Aprobación del Registro de Comunidades y organizaciones mapuche de Neuquén

– Añelo: Yacimiento Fortín de Piedra y La Calera – Club Mari Menuko



CONFLICTO: 1. El Gasoducto Vaca Muerta Sur sin Consulta NO Pasa 2. Aprobación del Registro de Comunidades y organizaciones mapuche de Neuquén

La confederación Mapuche de Neuquén se dirigió a la sociedad a través de un comunicado:

A la sociedad Pública en General: Hacemos conocer que hemos empleado éstas medidas como mecanismo de protesta al que recurrimos como última instancia debido a lo siguiente:



❖ Que el gobierno de la Provincia En la figura del Sr. Omar Gutiérrez y El señor Fiscal de Estado de la Provincia Dr. Raúl Gaitan han hecho caso omiso a los compromisos que han asumido con nuestras organizaciones y comunidades en no avanzar y cumplir con lo que establecía el decreto N° 2023-00105416 que establece la Consulta Previa Libre e informada; en Promover y Propiciar la creación del Registro Provincial de Comunidades y organizaciones Mapuches (Indigenas) en la Provincia, cuyo plazo de creación y redacción era de 90 días, plazo que se venció en el mes de Junio.



❖ Además la denunciamos públicamente la inacción particular del Sr Fiscal de Estado en no predisponerse a avanzar en una mesa de Trabajo con el conflicto Territorial que mantiene la Comunidad Mapuche Cayupan en zona de Veranada, (Cordillera) con privados, casos en los que la propia comunidad y los privados han formalizado una propuesta concreta de solución definitiva del litigio que data de más de 4 años.



❖ Denunciamos además que desde el gobierno de Gutiérrez vienen generando un vacío de poder y falta de competencia a la solución de estos reclamos que venimos planteando distintas instancias y oportunidades y no se ha logrado avanzar en ningún aspecto; a lo que aducen que será responsabilidad del próximo gobierno en dar respuesta a estos puntos.



❖ Entendemos que el gobierno en funciones tiene toda la capacidad jurídica administrativa y legislativa para avanzar en dar las respuestas necesarias y avanzar en estas demandas que como mencionamos, son de acuerdos previos con el gobernador y sus funcionarios y hoy a la fecha no han tenido la voluntad política de responder con concreciones a estos puntos.



❖ Exigimos urgente convocatoria al diálogo ante esta incertidumbre y falta de respuesta a nuestros reclamos y celeridad en las mismas.



Paraje Cortaderas, 20 de septiembre de 2023.

Marichi weu Marichi weu!!

Comunidades Mapuches del Consejo zonal centro de Neuquén