Desesperante búsqueda de una mujer en Plottier: había denuncias por violencia de género

Luciano, hermano de Rosana Mabel Artigas vecina de Plottier, señaló en «Mañanas en Red» que «Rosana está desaparecida desde hace un día. Tenemos mucha preocupación de sus familiares porque todavía no aparece». Rosana es una empleada municipal.

«Un vecino vio entrar a mi hermana a la casa de su ex con la cabeza gacha. Fue la policía sin una orden, pero no encontraron a nadie. A su exesposo lo vieron deambulando cerca de la casa donde alquilaba a Rosana. A sus amigas les había comentado que estaba cansada de las amenazas que recibía de su ex. Comenzarán a analizar el celular para analizar su última conexión. El teléfono da apagado», dijo Luciano.

Luciano dijo que «hay vecinos que vieron a la ex pareja cerca del río. Señalan que fue cerca del mediodía de ayer. También se ofrecieron a declarar, pero todavía no los convocan».

La investigación la tiene la fiscal del caso Lucrecia Sola.