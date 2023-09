Dolor de padre: «El Ejército no es culpable, el responsable es el jefe del Regimiento de San Martín de los Andes»

Oscar Morales, que perdió a su hijo en la tragedia de la Ruta 62, manifestó que la fuerza de seguridad no tiene los recursos suficientes.

Las muertes de los soldados en San Martín de los Andes siguen conmoviendo a la población del país. El trágico accidente se llevó cuatro vidas de jóvenes uniformados.

Oscar Morales, papá de uno de los soldados fallecidos en la Ruta 62 en Lolog, habló con La Red Neuquén a pocos días de la fatalidad.

«Más allá de los frenos o la direccion, los soldados no tenían un asiento con cinturón de seguridad. No me interesan las causas, lo real es que el Estado obliga a soldaditos a movilizarse sin elementos de seguridad. Esto no fue un accidente», aseveró el hombre.

Invadido por el dolor, el padre manifestó que espera por la Justicia «de Dios» y que los responsables «civiles» respondan ante la Justicia de los mortales.

En esa línea, sentenció: «El jefe del Regimiento de San Martín es el responsable. El ejército no es culpable, son culpables las personas que lo integran».

Además, el papá del soldado fallecido relató que «hace 20 años atrás hubo un accidente similar y mi hijo perdió un tío de la misma forma, es decir que no aprendimos nada».

¿Cómo era Oscar?

Morales fue soldado en su juventud y recordó que el Ejército Argentino «nunca tuvo recursos». Y se preguntó «si seguirán usando aquellos camiones» en la actualidad.

Sobre su hijo, señaló que «mi único hijo era un hombre bueno y transparente que eligió su camino».

«Toda la gente que se acercó a darme condolencias me felicitó por su honradez», siguió.

Contó que siempre hablaba con Oscar. «Estaba contento porque tenía la plata para comprarse el auto que quería», expresó.

Entre lágrimas, remarcó: «Mi hijo no regresa más, pero quiero que ninguna persona sienta el dolor que siento. No quiero más Oscarcitos en la Argentina».

Fuente: Tu Noticia.com