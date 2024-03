El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó por mayoría la Tasa Vial

Este jueves 29 de febrero se realizó la Sesión Ordinaria N°2, en la que se aprobó, con 8 votos positivos y 3 en contra, la iniciativa del Departamento Ejecutivo que declara la Emergencia Vial y del Transporte Público de Pasajeros, la que incluye la generación de la Tasa Vial.

La misma, recauda un 4,5% del valor neto de los combustibles líquidos que se expenden en San Martín de los Andes y conforma el Fondo Específico de Movilidad Urbana.

También establece una contribución destinada al mismo fondo, que deberán tributar los supermercados, hipermercados y mayoristas, instituciones bancarias, financieras y aseguradoras. En este caso se trata de un monto 50% sobre la tasa Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.

El Fondo Específico de Movilidad Urbana busca paliar la situación de Emergencia Vial y del Transporte Público y se dispondrá para obras y acciones en el ámbito de la Movilidad Urbana de la ciudad teniendo en cuenta los ingresos y necesidades por parte de la comunidad.

Votaron afirmativamente los concejales del Movimiento Popular Neuquino, Natalia Vita y Pablo Padilla, de Unión Por la Patria, Carlos Menéndez, Marcela Valenzuela y Santiago Fernández, la concejal de Comunidad, María Laura Da Pieve, de Juntos por el Cambio Neuquén, Jovita Brondo y el concejal del bloque Cumplir, Roberto Sicilia. En contra votaron los tres concejales del Pro – Nuevo Compromiso Neuquino, César Meza, Sol Petagna y Paula Vives.

La discusión del proyecto se dio con participación de vecinos y funcionarios del ejecutivo como el secretario de Gobierno, Federico Vita y el de Hacienda, Matías Cónsoli, así como el Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo. En un cuarto intermedio que se prolongó por más de una hora, discutieron las necesidades y las consecuencias de la medida.

Quienes apoyaron esta iniciativa manifestaron la necesidad de financiar el sistema del transporte tras la eliminación de los subsidios nacionales y el encarecimiento del costo del servicio por los altos índices de inflación. En este sentido, remarcaron la necesidad de actuar sobre una situación de emergencia, ya que por esas horas se cumplía el tercer día sin servicio de transporte público, por la falta de pago del municipio.

Desde el Pro – NCN se expresaron en contra por considerar que no se trata de una Tasa ni contribución sino un impuesto, ya que no se está cubriendo el costo de la prestación de ningún servicio público al contribuyente ni dando plusvalía alguna. En este sentido, indicaron que “una contribución con total discreción de los sujetos, no cumple el principio de igualdad, establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional”.