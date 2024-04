El ISSN habilita más opciones para el pago de los coseguros

Desde el lunes se podrán abonar por Pago Fácil o en el BPN descargando el comprobante de la oficina virtual.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén ISSN habitará desde el lunes más opciones para el pago de los coseguros. Los afiliados podrán ingresar con su número de documento a la página web del Instituto, en la ventanilla virtual, descargar un comprobante para pagar en Pago Fácil o en el BPN, o en el mismo comprobante escanear un código de barra y pagarlo con Mercado Pago.

El administrador del ISSN, Daniel Daglio recordó que “el coseguro es un pago que hacen los afiliados, cuyo objetivo es disminuir el consumo de prestaciones y no tiene un objetivo fuertemente recaudatorio”. Amplió que su implementación en la seguridad social data de antes de la existencia del Instituto.

“Cuando nosotros en febrero iniciamos una campaña para que no haya más cobros de plus médicos, o sea, cobros extra indebidos, lo que pensamos es que en el momento de la consulta o de la práctica, el afiliado no tenga que pagar nada. Y el coseguro correspondiente lo pague después de realizada la práctica”, recordó Daglio.

Actualmente el afiliado paga un 20% de coseguro en prácticas ambulatorias, mientras que en internación accede a una cobertura del 100% de coseguro.

En los casos en que el afiliado no esté en condiciones de pagar el coseguro, este puede concurrir a la delegación y hacer un contrato para poder cancelarlo en cuotas sin interés.

Bono

Daglio confirmó que los jubilados docentes cobrarán el próximo 26 de abril el bono tal como se había acordado en el decreto 353/24 en las negociaciones gremiales. “Es un derecho que tienen todos los jubilados y el gobernador quiere cumplir en tiempo y forma con ellos”, indicó.