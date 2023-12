Lautaro de la Iglesia, el jóven piloto neuquino llegó al Turismo Carretera y se va a subir a un TC en el 2024. «Ha sido un camino difícil, de esta manera se disfruta mucho más. Representar a Neuquén en la categoría mas grande es el sueño de toda mi familia y un trabajo inmenso que hemos vivido desde hace tiempo» dijo Lautaro a Lacar Digital.

Su historia esta marcada por los «fierros y el automovilismo», Ruben su papá lo llevaba por el camino de esta pasión que son los autos de carrera. Fue campeón de todo lo que corrió. Desde muy chiquito acompañó esta pasión de la familia.

Querible como pocos, humilde y de corazón inmenso supo colaborar con cada campaña solidaria que existió en su ciudad natal Neuquén. Se puso la 10 cuando en abril del 2015 se inundó gran parte de la ciudad y junto al equipo de Red a Fondo salió a repartir cajas con comida y abrigo para los rincones mas remotos de la ciudad. Su compromiso social no lo dejó nunca de lado a pesar de trabajar muchísimo para lograr correr a un nivel muy exigente en todo el país. Horas y horas manejando con amigos y su padre hacia distintos circuitos del país para completar el desafío inmenso que es correr en el TC PISTA, la «telonera» del Turismo Carretera.

Mirando de reojos todo lo que pasaba en la máxima categoría Argentina, hoy se cumple el sueño del pibe. Llegar a correr el año que viene junto a sus ídolos.

«Sin dudas es un camino largo, contento de poder representar a Neuquén en la máxima categoría, es un sueño para mi. Lo voy a disfrutar mucho, me he tenido que transformar en muchas ocaciones para ser cada vez mas profesional. Pelear arriba como lo hice no es fácil, buscaré mantenerme en la profesionalidad del deporte. Ahora se viene el trabajo intenso en lo económico para poder sostenerme en todo el año 2024» explicó a Lacar Digital Lautaro de la Iglesia.

«Ahora empieza lo mas lindo, estamos festejando con amigos y familia este asenso pero ya estamos trabajando mucho para lograr llegar bien» indicó el piloto del equipo de Rodolfo Di Meglio.