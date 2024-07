Expreso Los Andes comenzó a brindar el servicio de transporte público a la base de Chapelco

Conocé las frecuencias diarias con destino a la base del cerro Chapelco.

La tarifa será de $4500 pesos y se implementará un sistema de pago prepago, operado por la empresa. Expreso Los Andes brindará 4 frecuencias diarias de lunes a lunes.

Además se presentaron dos unidades cero kilómetro en el día de hoy, expuestas en la municipalidad.

El servicio quedará con las siguientes frecuencias de lunes a lunes:

Terminal: 09 am – C. Chapelco 10 am / C. Chapelco: 10 am – Terminal 11 am

Terminal: 12 pm – C. Chapelco 13 pm / C. Chapelco: 13 pm – Terminal 14 pm

Terminal: 14:15 pm – C. Chapelco 15.15 pm / C. Chapelco: 15:15 pm – Terminal 16.15

Terminal: 16:30 pm – C. Chapelco 17:30 pm / C. Chapelco: 17:30 pm – Terminal 18:30 pm

