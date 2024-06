Facundo Romera: El deporte como estilo de vida

Facundo Romera, de 37 años de edad, es un atleta y entrenador residente en San Martín de los Andes, desde los 4 años de edad, proveniente de Pehuajo- Buenos Aires. Desde su infancia, ha sido un apasionado del deporte, influenciado por una familia activa que compartía momentos de ejercicio y actividad física. Agradece especialmente a sus padres por inculcarle este estilo de vida desde temprana edad a él y a sus hermanos Victoria y Santiago.

Decidido desde el secundario a estudiar Educación Física con un enfoque en deportes de montaña, Facundo ha hecho de esta pasión su carrera profesional. Trabaja como guía turístico, llevando a visitantes a explorar los paisajes de la región, principalmente el Parque Nacional Lanín, a través de actividades como kayak, trekking y ciclismo. Por otro lado, se dedica diariamente al entrenamiento de estos tres deportes principales, además de mantener una intensa carga horaria como entrenador personal en un gimnasio.

“El deporte es mi terapia, en el encuentro placer y disfruto de ese momento para mí, tengo la posibilidad de compartirlo con Martina mi señora, y con Joaquín mi hijo de 9 años, y eso es impagable para mi. “ Romera considera que su familia es su mayor motivación y apoyo en todas sus actividades.

Cuenta con el apoyo de su familia, amigos y colegas, quienes son pilares fundamentales en su vida y trabajo. Siempre busca optar por el trabajo en equipo, ya que considera que es más eficiente que trabajar en solitario. Para él, la motivación y el establecimiento de objetivos son elementos clave para avanzar y lograr lo que se propone.

Recientemente, Facundo participó en una carrera de aventura en Los Reyunos, Mendoza, junto a Tania Díaz y Facundo Herrera, logrando el primer puesto en la categoría mixta y el segundo en la general. Este tipo de competiciones son su pasión, y próximamente tiene previsto participar en varias más, incluyendo el TRIATLÓN de Prefectura en categoría individual, la XK Race en Nono y el Tetratlón de Chapelco, así como el Mundial de Carreras de Aventura en Ecuador a fin de año, si las circunstancias lo permiten.

Entrena todos los días, siguiendo un cronograma semanal estructurado y rutinario. Su día a día está marcado por horarios fijos y compromisos familiares que influyen en su rutina de entrenamiento. Por lo general, realiza sus sesiones de entrenamiento por la mañana, adaptándose a diferentes recorridos y circuitos según las necesidades laborales y las condiciones climáticas locales.



“La familia me acompaña en el deporte, mi familia es mi motor en todo lo que hago, hago km pensando en Joaquín, en Martina, en Benjamín mi hijo que viene en camino (Martina esta de 6 meses), en mis papás, hermanos, etc, son el combustible y comida de mis músculos. Sin ellos no podría haber logrado nada de lo que logré”

Además de su dedicación al deporte, ha retomado el fútbol, un espacio que comparte con amigos y que disfruta junto a su familia que va a verlo.

Facundo Romera se muestra feliz con su vida y sus objetivos futuros, confiando en su fortaleza física y mental para alcanzar todo lo que se proponga, tanto en el ámbito familiar como en el deportivo y económico.

“Gracias Victoria y a todo el equipo del Lacar digital por brindarme este espacio y compartir mi historia” Agrega finalmente.