Las pequeñas empresas de San Martín de los Andes también tendrán su gran fiesta de fin de año

San Martín de los Andes se prepara para recibir un evento único y especial para el sector corporativo: JUERGA, una fiesta de fin de año colaborativa destinada a pequeñas empresas de la región.

La iniciativa JUERGA tiene su origen en la Ciudad de Buenos Aires, donde destacados espacios como La Rural han comenzado a ofrecer nuevas alternativas para eventos corporativos dirigidos a empresas medianas. Siguiendo esta línea, el grupo gastronómico Maldini organiza en su salón del mall DOT una celebración especialmente diseñada para pequeñas empresas.

JUERGA surge como una solución innovadora a un desafío frecuente: las pequeñas empresas suelen organizar cenas o encuentros para sus empleados, pero estos eventos a menudo se centran en conversaciones laborales y anécdotas de trabajo, lo que dificulta una auténtica desconexión y disfrute del momento.



Cecilia Cantenys, Event Planner y socia de Raboso Vulpes Productora de Eventos, comenta: “Esta modalidad, que ha tenido una gran aceptación, transforma la tradicional fiesta de fin de año en una verdadera celebración social, donde se combinan lo corporativo y el ocio. En un ambiente festivo, los empleados de distintas empresas disfrutarán de una noche inolvidable, con DJ, música en vivo, cena, fiesta y sorpresas personalizadas.”

El concepto de JUERGA está diseñado para empresas con pocos empleados, aquellas que, por su tamaño o presupuesto, no pueden permitirse organizar una fiesta de fin de año privada. Según Cantenys: “Las fiestas compartidas son una tendencia en crecimiento. Este formato permite la participación de pequeñas agencias, estudios, cadenas de comercios, y otras empresas con plantillas reducidas, que destinan un presupuesto específico para eventos de este tipo. Incluso, en algunos casos, cuando una empresa no organiza una fiesta oficial, un grupo de empleados puede anotarse por su cuenta.”



Este año, JUERGA da un salto y traslada su celebración a San Martín de los Andes, con Cecilia Cantenys liderando la organización como socia de la boutique de eventos Raboso Vulpes, reconocida por su vasta experiencia en la producción de eventos sociales y corporativos de alto impacto. La elección de esta nueva sede en un entorno natural único ofrece un plus de exclusividad y relajación.



En cuanto a los costos, Cantenys destaca: “La gran ventaja de este formato es que no es necesario rentar un espacio completo, sino que las empresas pueden adquirir un número determinado de lugares o mesas. De este modo, el servicio se contrata pagando solamente el cubierto o el espacio en living. Para un evento de esta magnitud, se invierte fuertemente en ambientación, tecnología, gastronomía, espectáculos y más, lo que garantiza una experiencia memorable.”



“Los valores para la preventa es de $160.000 por persona, con todo incluido. Por supuesto, habrá servicios adicionales que las empresas decidan contratar para agasajar a su grupo de colaboradores”, comentaron desde la agencia.



Cecilia Cantenys también destacó: “El lugar elegido, que refleja la identidad de nuestra ciudad patagónica, ofrece un entorno único con una vista inigualable, ideal para este tipo de celebraciones.”



JUERGA es un formato de eventos adaptable a cualquier ocasión corporativa o social, siempre con la diversión y la socialización como ejes principales… se impulsa generar un espacio que nos remita a esos momentos de diversión genuina, donde podemos conectar tanto con el momento como con las demás personas.

Raboso Vulpes, la agencia detrás de JUERGA, se especializa en la planificación, coordinación y ejecución de todo tipo de eventos, tanto corporativos como sociales. Su equipo se asegura de que cada detalle esté perfectamente organizado, brindando a los clientes una experiencia única y memorable. Ofrecen una amplia gama de servicios, desde la conceptualización creativa hasta la logística, cubriendo áreas clave como la selección de locaciones, la contratación de proveedores (catering, decoración, música, tecnología audiovisual), la gestión de invitados y la supervisión en tiempo real de cada evento. JUERGA se creó para ser adaptada a cualquier evento corporativo o social, destacando su principal objetivo; la diversión.

Para obtener más información sobre JUERGA y cómo participar en esta celebración única, los interesados pueden contactar a los organizadores a través de: www.eventsplanner.com.ar/juerga





Comparte esto: Facebook

X