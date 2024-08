Le desmantelaron la camioneta estacionada en el viejo Hotel Sol

La escena es tremenda, durísima: Le «reventaron» literalmente la camioneta, para robarle todo lo que se podía. Batería, elementos del motor, las cuatro cubiertas y luego de romper ventanillas todo lo que había dentro del habitáculo.

La vecina ante la impotencia no dudó en escribir a Lacar Digital, «últimamente parece que los únicos que visibilizan nuestro día a día son ustedes, nadie sabe nada, nadie ve nada, no existen las cámaras de seguridad, no existe la policía ni la justicia, esto es un desmadre».

Cerca de las 4:50 am llega a nuestro whatsapp un mensaje: “Hola Lacar! Lo que jamás pensé que me iba a pasar, sucedió. Me reventaron la camioneta parada en el Viejo Hotel del Sol.

A quien corresponda, le sugiero que ponga los huevos en donde haya que ponerlos, empiecen a hacer políticas de seguridad xq sino esto se va a ir a la mierd@!” Expresó una vecina a la que le desmantelaron la camioneta.



Según relató la había dejado cerca del antiguo hotel Sol y cuando le avisaron no podía creer tanta maldad.

“Esto no es hambre! Esto no es necesidad, esto es pura delincuencia desmedida que cada vez más se hace presente en nuestra ciudad!” indicó la vecina.

