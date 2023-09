Le niegan un lugar para estudiar en el CPEM 28 y la madre denuncia discriminación

El menor de 13 años lleva más de 20 días sin clases. La madre realizó todo el camino para solicitar el pase escolar y habiendo una resolución del Ministerio de Educación, las autoridades del CPEM 28 se niegan a cumplirlo.

Hace más de 20 días, un menor de 13 años tuvo una situación que lo dejó con angustia y miedo, por lo que se negó rotundamente a continuar su cursado en su antiguo establecimiento escolar. Frente a esta situación la mamá tuvo que optar por pedir el pase de institución y realizó el camino burocrático que la situación ameritaba.

«Se me pidió hacer las notas explicando todo, desde el vamos estuvo todo mal, pedimos hablar con la supervisora y se negó a recibirnos, por ende tuvimos que explicar lo que le había pasado a mi hijo en el hall de entrada de supervisión con otra secretaria, que se encontraba presente haciendo su trabajo, cosa que me puso más que incómoda. El secretario de media me pidió escribir todo lo que le habíamos contado en un papel, poniendo el motivo del pase y fue lo que hicimos. Me dijo que no iba a tardar mas de 48 horas la respuesta» expresó la madre del menor.

Pasadas esas horas la mamá indicó «me llamaron para decirme que esta el aval para el pase, por lo que nos pusimos muy contentos con mi nene, logicamente me preocupaba la falta de escolarización mas siendo el primer año de secundario. A los minutos del primer llamado, me vuelve a llamar el mismo secretario pero esta vez era para decirme, que no estaba el aval del CPEM28 y que no podian incluirlo ahí» expresó indignada la madre.

Hasta hoy el menor lleva más de 20 días descolarizado y nadie resuelve la situación

Cúales son los motivos de este ir y venir «pura y exclusivamente discriminación» argumentó la madre del menor y agregó «el motivo del pedido de pase, es que mi hijo vivió una situación de drogas a su alcance, donde lo hicieron probar y quedó muy asustado por lo que vivió y hoy no quiere volver a su establecimiento escolar, tuve que llevarlo a médico por ataques de pánico y taquicardía, hoy tratando de resolver esta situación para poder conseguir un psicólogo infantil también. Al ser informada vía telefónica la directora suplente del CPEM 28 por parte de supervisión escolar, la misma indicó al secretario que ella no quería alumnos con problemas de drogadicción. Rotuló y se encaprichó en no querer a mi hijo ahí por algo que le contaron por teléfono, porque jamás le hicieron llegar la nota que habíamos escrito explicando la situación real, otro hecho más que sumamos a la falta de profesionalismo y protección de un menor. La directora fue notificada por telefóno y no por la nota como establece el protocolo. Esto es un capricho que perjudica y vulnera un derecho tan importante, como es el derecho al acceso a la educación pública y gratuita» hizo referencia la mamá.

Sin respuestas

Hoy el menor lleva más de 20 días descolarizado, por lo que la mamá tocó todas las puertas y expresó «ya no se qué hacer, me dieron opciones que rozan lo ridículo, me ofrecieron el CPEM 13 como opción cuando mi hijo vive en Chacra 30 la mitad de la semana y la otra mitad en lo de su papá a una cuadra del CPEM 28 si vamos por esa opción perdería muchisimo tiempo en bajar en colectivo, sólo cuando a él por protocolo de educación le correspondería por radio el 57 o en su defecto el 28. Acá en San Martín los chicos pagan muy caro el transporte escolar, por ende ni siquiera me veo económicamente holgada para tomar esa opción de mandarlo al centro. No es factible económicamente hablando» y agregó «llegamos a tal punto por el capricho de ésa directora suplente que llegué a Neuquén donde se emitió una resolución de educación, ni eso bastó ya que ayer cuando fuí al CPEM 28 otro secretario me negó la documentación alegando que no era posible incluir a mi hijo, que el Ministro no sabia nada de lo que allí pasaba y que no me iban a dar el papel para matricularlo. Así que por segunda vez me fui llorando sin saber que más hacer» expresó la mamá.

Hoy la situación cambió y le indicaron desde supervisión «aparentemente el tema se le fue de las manos a supervisión, no pudieron obligar a una persona caprichosa a darle un lugar a mi hijo habiendo una resolución de por medio, hay complicidad entre ellos y dejaron todo en manos de Neuquén, complicidad porque desde el día uno hicieron todo mal. Incluso les adelanté que iba a solicitar la intervención del defensor de los derechos del niño, la directora en ese momento me ninguneó y me dijo que si quería denunciar a alguien que denuncie al vicedirector que me había adelantado en un momento que si la orden era darle lugar ahí ellos debían obedecer esa orden. No sólo es capricho sino hay animosidad de desquitarse del problema adjudicandole a otro compañero de trabajo la mala acción que ella junto al personal de supervisión no han querido resolver» y agregó «ya hoy sino tengo una respuesta positiva mañana hago la denuncia en el juzgado y pido la intervención del defensor del menor Creo que acá se cometieron muchas faltas y creo que esto no debe quedar así, que deberían ser sumariados cada uno de los representantes de educación que no quisieron resolver esta situación que vulnera los derechos de un menor» finalizó la madre.

Lo grave del caso, es que al día de la fecha, el menor sigue descolarizado sin ninguna solución por quienes deberían resolver protegiendo y haciendo cumplir el derecho que cualquier niño tiene, que no es más ni menos que el derecho a estudiar no lo están haciendo.