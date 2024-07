Malestar en la Policía neuquina por los bajos salarios

A través de redes sociales, como hace unos atrás, un grupo de policías de Neuquén confirmaron las voces que se escuchaban por lo bajo.

Tal cual aconteció hace unos atrás, y mediante las redes sociales para evitar persecutas laborales o bajas por reclamos fundados, un grupo de Policías de Neuquén, manifestaron el descontento que tienen por estas horas, respecto al salario que perciben en todas las jerarquías.

La nota que circula en redes sociales, muestra una vez más que la única forma de reclamar, es a través de las redes, a la sombra y ocultos ya que en casos anteriores, muchos fueron dados de baja.

Hoy, como hace unos años, las quejas comienzan a demostrar la falta de gremio que reclame, y una jefatura que hace oídos sordos ante cualquier reclamo.

La carta

«Nos atrevemos a decir que somos el 70% de la fuerza policial que, debido a no tener representación gremial, ni la representación de nuestro jefe de policía el cual es impuesto por el gobierno de turno, no estamos siendo considerados ni representados como correspondería y es por ello que queremos manifestar nuestro descontento», dice el comunicado en sus primeras líneas.

Respecto a dicho 70%, señalaron que son «personal de Agente, Cabo, Cabo 1°, Sargento, Oficial Ayudante, Oficial Subinspector y Oficial Inspector».

«Todos nos encontramos percibiendo sueldos por debajo de la lines de la pobreza, teniendo en cuenta la canasta básica de $989.051. Un agente percibe en su sueldo inicial $680.000 con un horario de 12 horas de servicio por 24 horas de descanso», agrega el comunicado.

A lo largo del escrito, los policias se preguntaron: «¿Por qué no nos entregan ropa o indumentaria cada 6 meses como el resto de los organismos de la provincia?. ¿Por qué las Unidades de Orden Públicos se encuentran en estados deplorables?. ¿Por qué el gobierno en su campaña política prometió el horario de 12 x 36 y no cumplió?. ¿Por qué no hay una perspectiva de género, y se compra indumentaria para el personal femenino, como chalecos y armamento acorde para nuestras mujeres policías?. ¿Por qué no se investiga los casos de corrupción dentro de la fuerza policial?».

«No estamos de acuerdo con el auto acuartelamiento porque consideramos que es un servicio esencial. Pedimos disculpas a nuestros vecinos, pero no tenemos otra manera de manifestarnos, ya que seguramente muchos vamos a sufrir una persecución, y tenemos la obligación de escondernos detrás de un papel», cierra la comunicación.

