Mañana se llevará a cabo la audiencia para impugnar la absolución de la acusada de asesinar a Walter Vera

La familia de la víctima indicó no estar de acuerdo con la decisión que tomaron los jueces anteriores, porque con todas las pruebas que se presentaron la acusada no debió haber quedado absuelta.

La familia de Walter Vera, asesinado el 24 de diciembre del 2022 en Junín de los Andes, indicó a Lacar Digital «que Walter no tuvo justicia» y agregaron en cuanto a las pruebas del juicio «en el video del 24 de diciembre del 2022, se puede ver que él no la agrede a ella, y ella hasta un golpe de puño le tira, varios testigos declararon, el testigo principal donde ocurrieron los hechos y los demás testigos declararon lo que ella le hacía, le pegaba, lo cortaba, siempre decia que lo iba a matar, que lo iba a entregar en un ataúd, hasta la testigo, C. V, que fue llevada al juicio por parte de los defensores, explicó a la Defensa y a la Querella, delante del tribunal, que él no va a ser feliz nunca» expresó Florencia Pailacura, hermana de la víctima, refiriendóse a las declaraciones que se escucharon en el juicio.

Según la familia de la víctima, la acusada había alertado el final de Vera «ella ya había dicho que lo iba a matar, este testimonio es clave en el juicio, debido a que deja en evidencia que el homicidio fue premeditado, y aún así los jueces pasaron por alto todo lo que dijeron los testigos en el juicio y la dejaron absuelta. Ella a partir del 2020 empezó hacer amenazas a la familia y amigos de que lo iba a matar que lo iba a entregar en un ataúd, ella lo dijo, lo prometió, y no descanso hasta que cumplió con sus amenazas de quitarle la vida a Walter. Era ella la que siempre iba hacer problemas a la casa de la mamá de Walter, le pegaba y él nunca hizo nada, siempre se cubría la cara con sus manos y le pedía que no le pegue» indicó su hermana menor.

En cuanto a la resolución del juicio, su hermana indicó «una falta de respeto y de profesionalismo lo que hizo la jueza en todo momento de la sentencia no identifica a la víctima, en todo momento habla de la víctima como Walter Jara, y no es Walter Jara, es Walter Vera, la falta de profesionalidad de prestar atención en las partes, mi hermano es Walter Vera, y ella en todo momento dice Walter Jara» expresó indignada Florencia Pailacura, hermana de la víctima.



La familia exige que la muerte de Walter no quede impune «es culpable del homicidio de Walter Vera con todas las pruebas que se presentaron en su contra, ella es culpable no puede quedar absuelta» expresaron a este diario y agregaron «vamos apelar todas las decisiones que tome la justicia».

Al terminar el juicio, el Fiscal Manuel González expresó su disconformidad con el juicio «estoy muy disconforme con el fallo y con la forma que se llevó adelante este juicio. Yo soy muy crítico con la reforma procesal penal, aunque me criticar me traiga problemas y sumarios. Yo entiendo a la familia, un juicio de un caso testigo, un caso complejo y emblemático donde las dos juezas deberían haber estado acá y deberían dar explicaciones porque no estuvieron presentes, un juicio de 5 días de hacerlo por zoom, no se entiende porque no dieron ningún justificación» indicó el fiscal y agregó «lo que se está resolviendo con este fallo, es un permiso para matar, porque cualquier hombre que haya ejercido violencia contra una mujer, cosa que repudiamos, sea asesinado. Ojo, los jueces están legitimando que si un hombre discute con su mujer, está legitimando que su mujer lo pueda matar» indicó al finalizar la audiencia el Fiscal Manuel González.

El día de mañana se llevará a cabo una audiencia solo para «presentar prueba» para la impugnación. «Lo importante va a ser la audiencia de Impugnación. Al día de hoy lo sigo encontrando un fallo realmente insólito. Absolutamente parcial, sesgado, tergiversado, etc» expresó a Lacar Digital el Fiscal González.

