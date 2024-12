Neuquén marca un hito en monitoreo volcánico en el país

El Parque Provincial Tromen fue escenario esta semana del cierre del monitoreo volcánico que involucra a cinco volcanes en la Provincia: Copahue, Lanín, Maule, Domuyo y Tromen. Saber en tiempo real qué pasa en cada uno de ellos permitirá mantener informada a la población.



Neuquén logró completar el monitoreo de sus cinco volcanes activos al culminar esta semana la instalación de los equipos en el parque provincial Tromen que se suman a la red compuesta también por Copahue, Lanín, Maule y Domuyo.

Mediante un trabajo en equipo que involucró a varias áreas de los ministerios Jefatura de Gabinete y de Seguridad, se llevó adelante en el Alto Neuquén la instalación del último equipo que integra esta red y que permitirá generar alertas tempranas y monitoreo diario de las condiciones que presenta el volcán Tromen.

La información recopilada será un insumo importante para el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica y también para los guardaparques que tendrán datos en tiempo real para saber qué es lo que está pasando en el volcán. De esta forma el proyecto que nació hace varios años y finalmente pudo completarse será un beneficio para toda la comunidad que vive en la región.

Al terminar la instalación de los equipos en el último de los volcanes neuquinos se realizó un acto. El lugar elegido fue el refugio de áreas naturales protegidas en el Parque Provincial Tromen. Participaron autoridades provinciales y municipales, además de los equipos de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC), Defensa Civil, Aeronáutica Neuquén y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) que tuvieron a cargo la tarea.

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, aseguró que “estos momentos son de alegría, todo el trabajo que se ha hecho durante estos días, que hoy podamos tener nuestro volcán monitoreado, para los chosmalenses es una tranquilidad”.

Agradeció la labor realizada para cumplir este objetivo: “Valoramos a la gente que ha venido de diferentes lugares al Alto Neuquén, al Tromen, en el área natural protegida. Para nosotros, que el Gobierno esté invirtiendo aquí, no es menor; se podría haber mirado para otro lado y no hacerlo, pero se puso el ojo en esto, van a ser siempre bienvenidos y por supuesto que a mí me encanta trabajar en equipo, para eso somos electos, para estar a disposición y brindar todos los recursos que sean necesarios para la comunidad”.

Por su parte el subsecretario de Vinculación, Juan Manuel Morales, agradeció especialmente al trabajo de OPTIC, así como de Aeronáutica, Defensa Civil, SEGEMAR, Áreas Naturales Protegidas, el delegado regional del Alto Neuquén e intendente de Chos Malal. “Culminamos la instalación, pero sigue todo un proceso que es sumamente enriquecedor: difundir la tarea que se hizo, comunicarla, ponerla en valor, que es lo que sigue”, indicó.

“Siempre conocí lo que significa el grupo humano de la OPTIC, gente sacrificada que está en el territorio. Muchas veces, como es un organismo que da servicios, todo el mundo se acuerda cuando funciona mal. A veces no están los recursos económicos para la fibra y las antenas que hacen falta, pero tiene una cualidad que es el equipo humano que es fantástico y eso es lo más valioso”.

Martín Giusti, actual subsecretario de Familia, se sumó al acto pues el proyecto inició años atrás, cuando él se desempeñaba en el área provincial de Defensa Civil. “Quería estar en el cierre y decirles gracias. Ahora queda el mantenimiento, continuar capacitando a la población para que sepa lo que tenemos acá, que sepan qué es lo que hace el sistema, porque muchas veces suben, ven eso ahí, se encuentra un equipo y hay que cuidarlo”.

Mariano Paniccia, director provincial de Infraestructura de Tecnología de OPTIC, señaló que “cada uno de los equipos sabía qué era lo que podía hacer, pero no éramos conscientes de lo que podíamos hacer en conjunto”. Recordó que “arrancamos con un volcán en el 2012, con una localidad evacuada -en referencia a Caviahue-, con información que no teníamos y venía de otro lado, tomando decisiones que no sabíamos si estaban bien y de pronto tomamos este desafío. Después de muchos años desde que la provincia intentó contratar esta instalación, fueron más de cuatro años con el equipamiento guardado en un depósito, que no se instalaba porque no lograban conseguir los fondos para hacerlo”.

Por último, Carlos Altendorff, director provincial de Aeronáutica, señaló que pasaron 4 años desde el inicio de las tareas y consideró que haber cumplido el objetivo “es el resultado de lo que arrancó con buena predisposición y hoy cierra con esto. Agradecemos que valoren el profesionalismo y la predisposición, son dos cosas que a veces están juntas y otras separadas; en el caso de Aeronáutica, están juntas: estamos para eso, además de los traslados gubernamentales, cumplimos una función social, con material humano y técnico”.

Testimonios del equipo

Esteban Laffite, técnico de Infraestructura de OPTIC, fue parte del equipo encargado del montaje. “Estuvimos subiendo a tres estaciones; básicamente nosotros montamos el mástil principal donde se van a instalar los paneles solares, nos encargamos de todo lo que sería la infraestructura y de que quede energizado y con conectividad”.

Fabricio Carbajal, geoquímico del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, aprovechó su estadía en el Tromen para realizar muestreos en la zona del cráter y en zonas aledañas. Particularmente, “en algunos manantiales ya que existen muy pocos datos” e informó que pudieron tomar muestreas de algunas manifestaciones termales. “Es la segunda oportunidad en la que participo de estas campañas de instalación y muestreo geoquímico; la anterior había sido en Domuyo donde pudimos mostrar una fumarola”.

Explicó que los equipos instalados “son muy importantes para poder conocer el estado del volcán y así poder evaluar, sus cambios y poder mantener informada a la población y alertar en cualquier caso de alguna de algún cambio de alguna modificación.”

Hernán Fabbio, el piloto del equipo, calificó lo realizado como “un desafío”. Explicó que “son trabajos en alturas, con orografía muy accidentada” y destacó el trabajo en equipo y los recursos con los que contaron ya que eso contribuyó a hacer todo con seguridad y en forma muy eficiente. “Este helicóptero es un recurso muy importante con que cuenta la provincia de Neuquén porque es muy versátil”, afirmó.

El guardaparque Rodolfo Freire consideró que contar con este equipamiento contribuirá a la educación ambiental que promueven desde Áreas Naturales Protegidas. “Toda esta información nos va a ayudar, para que la sociedad sepa lo que está pasando en el volcán y tengan la información de primera mano.”

