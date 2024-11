Nuevo juicio por la tragedia de Lolen: «hoy estamos más fuertes que nunca y sabemos que hay responsables»

A través de un comunicado, la familia de la pequeña Martina Sepúlveda y Matías Mercanti, expresaron que la absolución de los imputados, es una clara señal de la justicia de que hay responsables por la muerte de los dos niños «queremos que los jueces hagan su trabajo y que sean imparciales política y dignamente» indicaron.

La Cámara Federal de Casación anuló la absolución de los cuatro guardaparques imputados por la muerte de dos nenes aplastados por un árbol en el Parque Nacional Lanín. La sala II del máximo tribunal penal reenvió las actuaciones al Tribunal Oral Federal de Neuquén para que realice un nuevo juicio y «dicte un pronunciamiento ajustado a derecho y a las constancias de autos». “Con sólo ver las fotos sobre el estado de los árboles no hacía falta ninguna guía ni protocolo para advertir el peligro”, había cuestionado el fiscal.

En este sentido, las familias de Martina Sepúlveda y Matías Mercanti, indicaron a través de una nota, la opinión de la resolución de la Cámara de Casación:



«Por medio de la presente queremos hacer pública nuestra opinión sobre la resolución de la cámara de casación, la cual hace referencia al fallo en el que deja nula la sentencia de absolución a los guardaparques imputados el día 7 de noviembre de 2023 en la Ciudad de Neuquén. El juicio estuvo a cargo de Dr. Alejandro Cabral, María Paula Marisi y Pablo Díaz Lacava.



Luego de la absolución, nos resultó muy difícil comprender la decisión tomada por los jueces mencionados.

Fue increíble la falta de ética personal y profesional por parte del letrado y, más aun la falta de respeto y de empatía, por parte de los acusados y sus familiares buscando reacciones de nuestra parte mediante risas y burlas. Tristemente, después de esto, previo aviso a los jueces, fuimos nosotros los que tuvimos que ausentarnos del recinto. Como “solución”, nos ofrecieron seguir el proceso vía internet en las oficinas ubicadas en la calle Carlos. H. Rodríguez. Al finalizar el juicio, el edificio fue desalojado por peligro de derrumbe.



No obstante esto, después de casi 8 años tenemos un fallo en el que dictaminan una sentencia dejando a un lado todas las pruebas expuestas por nosotros y la fiscalía. Hoy a casi un año del juicio por la muerte de Martina y Matías, pedimos más que nunca JUSTICIA, para que esto no vuelva a pasar, porque esto no debe volver a pasar en la vida de nadie.



Una vez más, recordamos que son funcionarios públicos, pagados por el estado y no cumplieron con sus funciones. Hoy, inclusive, siguen ejerciendo, viviendo con total impunidad llegando, algunos de ellos, a reírse en nuestras caras. Reiteramos, Parques Nacionales es el principal cómplice de la muerte de nuestros hijos.



Mientras sigamos teniendo jueces y administraciones públicas cómplices, lamentablemente no estamos bajo el cuidado de nadie dentro de un área habilitada. Seguimos pensando que los guardaparques no pueden controlar todas las especies dentro del área que le corresponda pero si cuando se trata de un lugar habilitado en un espacio público, al cual invitan a conocer y disfrutar.



Hoy más que nunca estamos más fuertes y sabemos que hay responsables. La propia justicia nos señala con esta anulación que hay responsables, ¿Qué más falta si está todo dicho? Queremos jueces que hagan su trabajo correctamente. Queremos jueces que a la hora de juzgar sean imparciales política y dignamente.



Demuéstrenos y no nos desilusionen porque seguimos creyendo que existe la justicia.



FAMILIA DE MARTINA SEPULVEDA Y MATIAS MERCANTI AGUILERA

Comparte esto: Facebook

X