Parlantes Holofónicos Vuelven al Centro Cultural Cotesma

El Centro Cultural Cotesma recibirá de nuevo la innovadora experiencia de «Parlantes Holofónicos», un evento que promete llevar a los asistentes a un viaje musical sin precedentes el próximo domingo 22 de septiembre. Esta vez, la propuesta ofrece una inmersión en la «música en la oscuridad», permitiendo escuchar con una calidad única los emblemáticos álbumes de Stevie Wonder, Soda Stereo, Pink Floyd y Tame Impala.

La tecnología holofónica, desarrollada por el inventor argentino Hugo Zuccarelli en la década de 1980, es el corazón de esta experiencia. Esta técnica avanzada permite una percepción del sonido en cuatro dimensiones, generando una sensación de inmersión que va más allá de la simple reproducción estéreo. Los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar en un ambiente especial las obras como Talkin Book de Stevie Wonder, MTV Unplugged de Soda Stereo, Wish You Were Here de Pink Floyd y Currents de Tame Impala, en una calidad auditiva sin igual.

Esta nueva edición del evento llega tras el éxito de la primera presentación en el Centro Cultural Cotesma. La oferta incluye entradas con un 25% de descuento para quienes deseen asistir a dos o más sesiones. Las entradas ya están disponibles en la boletería del centro cultural.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web del Centro Cultural Cotesma o ponerse en contacto con Patricio Pérez, Coordinador del Centro Cultural, a través del correo electrónico patricio.perez@cotesma.com.ar, o con Verónica Lento, Jefa de Comunicación y Marketing, en veronica.lento@cotesma.com.ar.

