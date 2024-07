Patagonia Sin Tacc: una nueva propuesta de materia prima y productos para celíacos

El proyecto nació ante la necesidad de adquirir productos libres de glúten. La poca oferta y los altos costos de materia prima o productos listos para el consumo, generó en Karen Zalazar el desafío de traer a San Martín de los Andes productos libres de Glúten y al alcance de quienes padecen la enfermedad.

Nacida y criada en San Martín de los Andes, de profesión auxiliar de servicio, Karen Zalazar celíaca de 30 años de edad, forma parte del grupo de Celíacos en el Hospital Dr. Ramón Carrillo. Allí, en uno de los tantos talleres a los que asisten los celíacos, escuchando a otros pacientes, se dio cuenta que para todos había una dificultad en común «conseguir productos sin TACC y a precios acordes al bolsillo de quienes padecen la enfermedad».

Viendo la necesidad para ella y para otros pacientes de conseguir productos e insumos, Karen comenzó a investigar sobre proveedores y así comenzar a traer productos que estén al alcance de todos «me di cuenta que todos los celíacos teníamos la misma dificultad, no tenáamos mercadería ni cosas ricas para consumir y las que se conseguían eran muy caras. Eso me incentivó a traer materia prima y empezar a tener una producción de panificados y repostería, que lógicamente cada vez se amplía más» indicó Karen.

Hoy con con una visión más amplia de las dificultades en cuanto alimentación que padecen las personas con celiaquía, Karen vende su materia prima y productos para el consumo en varios comercios de la ciudad, incluida sus redes sociales para que quienes quieran, puedan adquirir sus productos personalmente «la idea de Patagonia Sin TACC, es que todos los que tienen la dificultad de comprar a precios acordes y en variedad puedan hacerlo, además de intercambiar ideas. Hoy tengo mi whatsapp con el catálogo y precios, mi facebook e instagram, así que todos pueden escribirme para adquirir materia prima o productos» indicó Karen y agregó «No sólo intentamos llegar a los pacientes celíacos, las personas sin celiaquía, también pueden consumir este tipo de productos, porque podés tener una alimentación más sana» indicó Karen.

En cuanto a los precios Karen explicó «a mi me interesa que los pacientes que padecen mi enfermedad puedan comer rico, sano y no que por una cuestión económica deban consumir productos no aptos para nuestro organismo, la idea siempre fue que este tipo de mercaderia y productos, llegue y sea accesible para todos. Cada tanto largo promos para que a la gente le sirva, para motivar el consumo de alimentos sin TACC y que todos podamos llevar una vida mas acorde y saludable» y agregó » también estoy trayendo productos de la marca Cormillot, muchos ya los conocen pero es importante remarcar que también podés comer sano y rico consumiendo estos productos que están al alcance de todos los bolsillos» expresó Karen Zalazar.

«Podés conseguir productos SIN TACC en comercios de San Martín de los Andes»

Motivada y comprometida con sus pares, Karen buscó la manera de que todos puedan conocer sus productos «la idea es que todo esté al alcance de personas celíacas, como así también, las que no padezcan la enfermedad y quieran cuidar su alimentación. Por eso, logré ofrecer en varios comercios mis productos. Buscamos eso, poder llegar a todos y los comerciantes que quieran exibir mis productos, se contacten conmigo, que conozcan mi marca, mis productos y lo que hago. En comercios dejamos en concesión para exibir mis productos y que se puedan vender. Siempre tratamos de poder conocer al comerciante, explicarle que son productos que deben ser exibidos lejos de otros productos con harinas, los celíacos hacemos mucho hincapié en la contaminación cruzada. Por eso invito a los comerciantes de la ciudad a contactarse conmigo y que puedan ofrecer alimentos sin glúten, y que de a poco todos naturalicemos que hay personas con otras necesidades de alimentación y que se puede comprar en cualquier comercio de la ciudad» y agregó «estoy muy feliz por la recepción de esta propuesta, la verdad que cada vez se habla más de celiaquía y de a poco se va naturalizando la enfermedad que padecemos muchos, es por eso que estoy muy contenta por haber tomado la decisión de traer materia prima y fabricar mis propios productos para el consumo y que hoy se sumen mas negocios de la ciudad con esta propuesta» expresó Karen.

Para conocer, comprar o vender sus productos en tu comercio contáctate con PATAGONIA SIN TACC a:

Instagram: @alimentos_sin_gluten

Whatsapp (catálogo con precios)

https://wa.me/c/5492972542578

Facebook:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3076583719143784&set=a.119495728185946&tn=%3C

