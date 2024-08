Piden no devolver los días descontados a docentes de Neuquén que hicieron paro

El proyecto es del diputado del MPN, Claudio Domínguez, quien además solicita que se habilite un canal para denunciar inasistencias. Esta semana ATEN hará tres días de paro.

En el inicio de una semana que tendrá tres días de paro en las escuelas neuquinas, el diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, cargó nuevamente contra el gremio de docentes, ATEN, y presentó un proyecto en la Legislatura solicitando al Ejecutivo que no se devuelvan los descuentos aplicados a los docentes que vienen realizando las medidas de fuerza. Además, pidió la implementación de herramientas tecnológicas que permitan controlar la asistencia a los establecimientos educativos.

En ese sentido, requirió al gobierno provincial que habilite una página web, “donde las madres y padres de estudiantes, puedan denunciar las ausencias de los docentes, las falencias en infraestructura y que, al mismo tiempo, le permita al personal que quiere cumplir con su trabajo si les han impedido el acceso a los establecimientos, privándolos de su derecho a trabajar y educar”.

“Aplicar los descuentos y no devolverlos se trata de un acto de estricta justicia: día no trabajado, día que no se paga. El derecho a huelga se puede ejercer sin atropellar o vulnerar el derecho a la educación. Por supuesto que los docentes tienen derecho a manifestarse o expresar su disconformidad, pero lo que no pueden hacer es violar el derecho que tienen nuestras infancias y adolescencias de educarse y encima pretender cobrar cuando no trabajan”, dijo el legislador.

Agosto comenzará con 72 horas de paro docente.

También apuntó a la conducción de ATEN Provincia y ATEN Capital, remarcando que “Marcelo Guagliardo y Angélica Lagunas son excelentes gerentes de las escuelas privadas y al cerrar las escuelas públicas lo que están haciendo es abrir puertas al fracaso, afectando a las personas más vulnerables”.

En relación con la instalación de tecnología que permita controlar la asistencia de las y los docentes a las escuelas, el diputado sostuvo que “las herramientas tecnológicas están al servicio de la transparencia y la participación ciudadana, especialmente cuando se trata de velar por el derecho a la educación”.

“A nadie debería preocuparle que se habilite un canal de denuncia, ya que quien cumple con el respeto a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, no se verá afectado. Educar es empoderar y sembrar esperanza, privar es someter y cosechar injusticias. Gremio ATEN: ¿qué eligen?”, preguntó el legislador.

ATEN movilizó a la Legislatura contra el incentivo docente.

Claudio Espinoza

La razón del conflicto docente en Neuquén

El principal impulsor del llamado adicional docente sancionado por la Legislatura provincial que motivó los reclamos gremiales, recordó que “es un plus voluntario para quienes cumplen con un objetivo claro, que es la garantía del derecho a la educación. Nadie está obligado a percibirlo y, de hecho, es renunciable. Sin embargo, los hechos son contundentes: de un total de 27.473 docentes, solo 17 habían expresado su renuncia en el registro creado a tal fin”.

“Que solamente 17 docentes hayan renunciado al incentivo, deja en evidencia que prácticamente la unanimidad de educadores de nuestra provincia apoyan la medida y solo el capricho corporativo del gremio, que pretende seguir ostentando sus privilegios con prácticas extorsivas, es lo que está detrás de los paros que tanto perjudican a nuestras infancias y adolescencias”.

