Policías rechazaron «las promesas» y mantienen la convocatoria a una marcha

Policías de la ciudad de Neuquén mantienen sus reclamos y demandas, y aseguran que sigue en pie la manifestación pública.

La protesta es el día 19 de agosto a las 10:30 de la mañana en el Monumento a San Martín de la capital.

Oficiales adheridos a la medida, que optan por no dar sus identidades, comentaron a Tu Noticia que «frente a promesas sin sustento elegimos seguir adelante con la marcha».

«Les pedimos que difundan la causa que llevamos adelante, más allá de los castigos que podamos recibir por manifestarnos», relató un policía a este medio.

Mediante un comunicado, uniformados señalaron que «marchamos por nuestros derechos y por salarios dignos».

«No bajemos los brazos, que no nos llenen de promesas como el 12×36, no nos dejemos endulzar, no cancelemos antes una promesa», cierra el escrito difundido.

