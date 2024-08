Recomendaciones para prevenir estafas y robos de datos personales

Ante la creciente ola de fraudes virtuales que se ha registrado en el último tiempo, Camuzzi comparte con los usuarios consejos de seguridad para prevenir engaños y proteger sus dispositivos, redes sociales y datos personales al navegar en internet.

SOBRE MENSAJES SOSPECHOSOS:



● No confiar NUNCA en promociones, regalos, descuentos, avisos sobre corte del servicio o cualquier otra acción que transmita «urgencia». Tomarse el tiempo para corroborar la identidad de quien nos contacta y de la información que nos comparte.



● La totalidad de las pseudo promociones que se han detectado en Facebook están asociadas a supuestas empresas como Camuzzi Argentina, Camuzzi Gas, con perfiles vacíos de información y vinculados a un número de WhatsApp a partir del cual se generaría la supuesta gestión.



● Si se observa en detenimiento, incluso estos números telefónicos provienen de zona del país en donde la compañía ni siquiera está presente, mayoritariamente bajo el prefijo 0351



● Camuzzi no realiza promociones a través de llamadas, mensajes privados o redes sociales, ni efectúa transacciones fuera de sus Oficinas Comerciales o canales oficiales.



● Tampoco existen departamentos u áreas especiales para la atención de ciertos segmentos de usuarios. Muchas de estas estafas virtuales provienen de supuestas áreas de atención a jubilados y pensionados.



SOBRE CONTRASEÑAS y SOLICITUDES DE ACCESO A APLICACIONES O LINKS:



● No se debe compartir contraseñas ni información personal con desconocidos. Una empresa con protocolos de seguridad como Camuzzi nunca solicitará datos de ese tipo.



● Se deben cambiar las contraseñas periódicamente, evitando usar números consecutivos y fechas predecibles.



● No usar la misma contraseña para todos los servicios.

● Si en el marco de una supuesta gestión o promoción, se solicita ingresar a un link o descargar una aplicación, interrumpir inmediatamente la comunicación.



● Si el contacto se produjera por SMS o por Whatsapp, eliminar y/o bloquear el mencionado número.



SOBRE LA CONEXIÓN:



● Conectarse SIEMPRE a redes seguras y conocidas. Tratar de evitar la conexión a redes de wifi públicas o abiertas, pues son vulnerables.



● Siempre cerrar sesión al finalizar el uso de cualquier programa o dispositivo.

Adicionalmente a estas modalidades, también es importante tener en cuenta que se han registrado hechos delictivos asociados a la visita de supuestos empleados al domicilio, en el marco de inminentes operativos que tendrían lugar en la zona. Camuzzi recuerda a los usuarios que ya se encuentra activo su nuevo “Sistema de Validación del Personal”, el cual permite verificar de manera rápida y sencilla si la persona que se encuentra presente en un domicilio está autorizada por la distribuidora.



Se trata de una innovadora herramienta que permite verificar a distancia y en tiempo real la identidad de los colaboradores de la compañía y detectar posibles impostores, evitando de ese modo que los usuarios sean víctimas de engaños al abrir sus puertas a personas no autorizadas.



Se puede acceder a través del sitio web institucional, www.camuzzigas.com.ar, o llamando a los números 0800-999-0800 y 0810-999-0800. Solo necesitan ingresar el número de DNI del operario para verificar su identidad.



Una vez que la herramienta confirme que la persona pertenece a la distribuidora, los usuarios pueden tener la seguridad de que se trata de un representante legítimo de Camuzzi.



De manera adicional, y ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse telefónicamente al 0810-555-3698, de lunes a viernes, de 8 a 18 hs.



