Rincón de los Sauces: condenan a 8 años y 6 meses de prisión a tres acusados por abuso sexual a una joven con discapacidad

El hecho ocurrió en el año 2020, en la ciudad de Rincón de los Sauces. Tres sujetos abusaron de forma sucesiva, a una joven con discapacidad en un vivienda de esa ciudad, luego de darle a ingerir bebidas alcohólicas.

Por unanimidad, un tribunal determinó una pena de 8 años y 6 meses de prisión efectiva para tres varones que habían sido condenados por el abuso sexual de una joven de Rincón de los Sauces. La sanción se ubica 6 meses por encima del mínimo posible para el delito por el que habían sido declarados responsables y prácticamente en la mitad de la pretensión de la fiscalía, que había solicitado 15 años.

Los condenados son R.M.G, L.M.H y F.A.V. Tras el juicio, fueron declarados responsables por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el concurso de dos o más personas, en carácter de coautores (artículos 119 tercer párrafo y cuarto párrafo inciso “c” y 45 del Código Penal).

La teoría del caso de la fiscalía es que el 19 de septiembre de 2020, entre las 16.30 y las 19:00, los tres condenados abusaron sexualmente de la víctima en una vivienda, propiedad de uno de los imputados en la ciudad de Rincón de los Sauces. La joven, quien presenta una discapacidad, había ido a partir de un contacto con uno de los condenados: F.A.V la invitó a través de redes sociales y, una vez en el lugar, le dieron para consumir bebidas. Los acusados aprovecharon el estado de la víctima para cometer los abusos de forma sucesiva.

Al momento de solicitar los 15 años que consideraba justo aplicar, la fiscal Rivero planteó una serie de agravantes al tribunal, entre ellos, la condición de discapacidad de la mujer que sufrió la agresión sexual. Sin embargo, el tribunal no tuvo en cuenta este agravante, por considerar que la fiscalía no probó que los condenados sabían de esa condición de vulnerabilidad de la víctima y se aprovecharon de ella. Para el tribunal, “la fiscalía no acreditó con el grado necesario”, sostuvo el presidente de ese cuerpo, Marco Lupica Cristo.

Por otra parte, los dos jueces y la jueza que dirigieron el proceso sí tuvieron en cuenta otro de los agravantes propuestos por la fiscalía: la extensión del daño, que en el caso puntual se reflejó en un agravamiento de un cuadro de estrés postraumático que evidencia la joven en la actualidad.

Para atenuar la pena, el presidente del tribunal precisó consideraciones personales de cada condenado, y en términos generales, el hecho de que no tuvieran antecedentes penales.

Tras una explicación respecto de los fines resocializadores de las penas, el presidente del cuerpo informó el monto de 8 años y 6 meses de prisión al que arribó junto a sus pares Juan Guaita y Estefanía Sauli. Además, los condenados serán inscriptos en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

La investigación continúa respecto de un cuarto acusado, E.I.Y, quien al momento del juicio se encontraba internado en otra provincia y aún no fue juzgado.