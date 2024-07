Saloniti: “Este esfuerzo de sumar nuevos colectivos es para los vecinos”

El intendente afirmó que las dos nuevas unidades 0 km, para el servicio urbano es “un esfuerzo para los vecinos, para los trabajadores, que veían peligrar sus fuentes de empleo, y para que la empresa creyera que lo mejor sería quedarse y no irse”. «Quien está en condiciones de tener un auto, ayuda a quien se tiene que trasladar en colectivo. La decisión solidaria la tomamos pensando en la gente» afirmó sobre la tasa vial.

Insistió en que, “desde diciembre, con la quita de subsidios nacionales, tenemos una pesadilla” y recordó que “a diciembre teníamos con la empresa la cuenta en cero, luego tuvimos una devaluación feroz y, sumado a eso, la quita de subsidios, con lo cual los trabajadores dejaron de cobrar su sueldo y la empresa evaluó seriamente la posibilidad de irse”.

Agregó que, si la empresa decide dejar de prestar servicio en San Martín de los Andes, no habrá una solución sencilla para continuar con el transporte urbano. Recordó que, cuando Expreso Colonia, cumplió los 10 años de la concesión, se realizaron dos llamados a licitación y no hubo propuestas. “Cuando la ecuación económica no cierra, las empresas no vienen”, afirmó.

El intendente hizo declaraciones este lunes, durante el acto en el cual se presentaron tres nuevas unidades de Expreso Colonia, dos de las cuales se sumarán al transporte urbano municipal y un tercero prestará el provincial entre la terminal de ómnibus de nuestra ciudad y la base del Cerro Chapelco.

“Gobernar no es únicamente dar buenas noticias, gobernar es tener que enfrentar problemas”, señaló el jefe comunal, en referencia a la magnitud de la crisis del transporte urbano. “Soy un agradecido y quiero que la gente comprenda estas cosas”, agregó.

“Tenemos mucho por hacer, queremos mejorar el servicio, tener más unidades y seguir sumando recorridos porque la ciudad crece mucho, es la segunda ciudad con mayor crecimiento de la provincia. La inversión necesaria se hace con recursos, no se hace con discursos ni con buena fe”, dijo.

Saloniti recordó que, cuando el Estado nacional quitó los subsidios, “Nación nos decía ‘que los municipios pongan el boleto a 3.000 pesos’. Yo no hago política, digo cómo son las cosas, cuento la verdad”.

Llevar el boleto a 3.000 o 3.500 pesos no es lo que piensa ni el gobierno de la provincia ni el municipio. Nosotros gobernamos con personas, nuestra relación es humana, no es una cuestión mecánica.

En cuanto a la aplicación de la tasa vial, el jefe comunal recordó que “los municipios firmamos un pacto de gobernanza con el Gobierno provincial, porque sabíamos lo que se nos venía a nivel nacional. No salimos a llorar, salimos a poner la cara”.

“Los ingresos por la tasa vial se aplican solamente para el transporte urbano. Pero si logramos cerrar la ecuación financiera, puede ser que el día de mañana se transfiera sólo a pavimentación en la ciudad”, señaló.

“Por supuesto que nadie está contento conmigo, pero cuando uno firma algo, hay que poner la cara. Quien está en condiciones de tener un auto, ayuda a quien se tiene que trasladar en colectivo. La decisión solidaria la tomamos pensando en la gente. Todos quienes podemos cargar combustible, contribuimos a que la tarifa a los vecinos no se les vaya a 3500 pesos”, concluyó Saloniti.

