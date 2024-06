San Martín de los Andes contará con más tierras para abordar la emergencia habitacional

San Martín de los Andes pasará a recibir un 19% de las cesiones de los nuevos inmobiliarios. De ese porcentaje, un 10% se destina a espacios verdes y un 9% para Reserva Fiscal. A su vez, esa reserva fiscal se divide en dos objetivos: un 5% para el Banco de Tierras destinado a aportar soluciones habitacionales, y el 4% restante para infraestructuras pública y barrial que requiera el municipios.

En la sesión de ayer, el Concejo Deliberante logró una importante modificación en las cesiones de tierra que se generan con el desarrollo de nuevos loteos, para nutrir al Banco de Tierras e Inmuebles Municipal.

Con un recinto desbordado y tras tres años de presentado el proyecto original, los concejales votaron en unanimidad la iniciativa de Unión por la Patria de Modificación a la ya existente Cesión de Espacios Verdes y Reservas Fiscales. Esta nueva ordenanza, incorporó aportes surgidos en el trabajo en Comisiones y de los sectores consultados en múltiples reuniones.

El Proyecto establece una vinculación entre el crecimiento de la ciudad, tanto demográfico como inmobiliario, y la generación de suelo para constituir una política habitacional que comience a dar respuesta real a las sucesivas declaraciones de Emergencia Habitacional que afectan a San Martín de los Andes en los últimos veinte años.

La Ordenanza plantea además el incentivo a desarrolladores inmobiliarios para que generen lotes y viviendas desde el sector privado, para residentes de San Martín de los Andes, sin desatender la mejora de los espacios verdes comunes y el compromiso de reservas fiscales para infraestructura barrial.



“San Martín de los Andes tiene un problema particular distinto a otras ciudades de Neuquén: porcentualmente hay menos residentes con vivienda propia que en ciudades menos pujantes. En una economía donde no hay crédito hipotecario y el salario real en los últimos 8 años y medio, Macri, Alberto Fernández y Milei, generaron un descenso del salario real, necesitamos una política pública asociada al desarrollo del mercado inmobiliario. El desarrollo inmobiliario presiona al alza sobre el valor de la tierra y la construcción. Esta ordenanza vincula al desarrollo inmobiliario a la generación de herramienta que atiendan a este problema que se genera. La unanimidad habla de una política pública con mayúsculas, que salta la grieta porque pone en el centro a las personas que hoy necesitan un lote, una vivienda”, destacó el concejal Santiago Fernández.



El concejal Carlos Menéndez subrayó que “la iniciativa procura comenzar a dar respuesta a las sucesivas emergencias habitacionales de forma sistemática. En la discusión de la norma hemos recibido a todos los sectores, escuchado e incorporado miradas, no tengo dudas que todo lo que haya que mejorar va a ocurrir de cara a la comunidad y con su participación.

Esta ordenanza mejora lo que recibía el municipio».



«Precisamos que la respuesta a la emergencia tenga anclaje en el crecimiento de la ciudad. El desarrollo de la tierra que se va ocupando con el crecimiento de la ciudad, producto del desarrollo inmobiliario, debe dar respuesta a parte de la necesidad de viviendas e infraestructura que se genera con ese crecimiento para los sectores que en la actualidad no acceden».

En números



San Martín de los Andes pasará a recibir un 19% de las cesiones de los nuevos inmobiliarios. De ese porcentaje, un 10% se destina a espacios verdes y un 9% para Reserva Fiscal. A su vez, esa reserva fiscal se divide en dos objetivos: un 5% para el Banco de Tierras destinado a aportar soluciones habitacionales, y el 4% restante para infraestructuras pública y barrial que requiera el municipios.



Qué se corregirá a partir de la implementación:



Con la modificación en la reglamentación a las cesiones de Espacios Verdes y Reservas Fiscales, aumenta y mejora lo que recibía el municipio de esas cesiones.



Hasta ahora, los loteos cedían el 16% de su extensión y el municipio lo recibía todo englobado, por lo que era muy dificultoso poder usar las reservas fiscales. La norma anterior obligaba a realizar un procedimiento de desafectación, mensura e inscripción en el registro de la provincia de la propiedad inmueble, en un proceso que era costoso y largo que obstaculizaba el uso real de esa tierra cedida.



La nueva ordenanza prevé además que la tierra destinada al Banco de Tierras e Inmuebles para la generación de políticas públicas de vivienda y hábitat podrá ser desarrollada en forma conjunta por parte de los desarrolladores y el Municipio mediante Asociación Público Privada

A su vez se incorporó un Área de Desarrollo Especial Optativo (ADEO) que podrá tener una superficie de hasta el diez por ciento del loteo o fraccionamiento a desarrollar. En el ADEO, que seguirá estando en dominio del propietario/desarrollador, se generará una propuesta urbana con ordenadores urbanísticos especiales que maximicen el aprovechamiento del suelo, ofrezca infraestructura comercial, vivienda multifamiliar y sectores con lotes de menores superficies con condiciones de comercialización y fomento.