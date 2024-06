Senadores neuquinos pidieron que Crexell “se abstenga de votar”

Silvia Sapag y Oscar Parrilli se refirieron a la designación de la embajada en la UNESCO. Uno de los abogados que participan en la Causa Vialidad, presentó una denuncia penal.

La senadora neuquina de Unión por la Patria, Silvia Sapag, se refirió a la designación de su sobrina, Lucila Crexell como embajadora de la Unesco en París, Francia, cuestionando la ética de su voto en la Ley Bases debido a la reciente revelación de sus vínculos con la empresa contratista del Correo Argentino. En su discurso le preguntó a la presidenta del senado Victoria Villarruel: ¿va a votar?, ¿puede votar?, ¿debería abstenerse?, ¿su voto nacerá impugnado?, ¿es esto un delito?, ¿es ético este voto?….quizás usted tenga las respuesta o quizás cada uno de nosotros la tengamos”.

Sobre su voto para la Ley Bases, Sapag adelantó que sería negativo y manifestó que «lastima a la sociedad porque se rompe el entramado social, político, cultural, científico, educación, salud, y de sostén de las familias más vulnerables». Además, agregó que en estas épocas «no hay justicia social» porque «hay desempleo y la economía no avanza».

Oscar Parrilli, también apuntó contra Crexell, solicitó que no vote en la sesión «no sé si es delito o no lo que está haciendo. Pero quiero plantear que si no queremos tener desprestigio en el Senado, lo más correcto sería que la senadora se abstenga de votar para que no comprometa al resto», afirmó Parrilli.

Sin embargo, el pólemico debate no solo se dio en el Senado, ya que el abogado Federico Paruolo, uno de los letrados que participan de la Causa Vialidad, presentó una denuncia penal contra Crexell por el presunto delito de «dádivas» por cambiar su voto a favor de la Ley Bases por la embajada en Francia.