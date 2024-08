SnowMatch, la novedosa aplicación Argentina para conseguir clases de esquí

Desarrollada por expertos en tecnología y fanáticos del deporte invernal, permite reservar clases en cualquier complejo del país, con el plus de la inmediatez y la experiencia personalizada.

SnowMatch nació en 2022 con la idea de transformar y modernizar el sistema de reservas de clases de esquí y snowboard en Bariloche, bajo la premisa de organizar los servicios que prestan los instructores independientes habilitados.

Conocido como “el Tinder de la nieve” o “el Airbnb de las clases de esquí”, SnowMatch funciona de manera similar a una aplicación de citas: los usuarios pueden navegar por la plataforma, buscar a su instructor ideal y “matchear” (coincidir) con cualquiera de ellos.

Su desarrollador y CEO, Tomás Bacigalupo, que además es corredor olímpico de esquí alpino y ex integrante del equipo argentino, define a SnowMatch como una “solución integral” que beneficia tanto “a quienes desean aprender a esquiar como a los instructores que buscan atraer clientes”.

Bacigalupo explica que “al iniciar nuestro análisis del mercado, descubrimos que toda la oferta de clases de esquí se manejaba a través de WhatsApp, o de cuentas de Instagram que ofrecían clases sin proporcionar demasiados detalles sobre el contenido de la misma o el perfil del instructor”.

En ese sentido, el ingeniero informático egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) subraya que la principal funcionalidad de SnowMatch es ofrecerle al cliente “la posibilidad de elegir a un instructor en base a información detallada y personalizada”.

SnowMatch permite a los clientes conocer exactamente qué aprenderán, quién será su instructor y negociar de manera justa y clara los términos del servicio”, señala su desarrollador, nacido en San Martín de los Andes y criado en las pistas de Chapelco.

Al mismo tiempo, la aplicación les da a los profesores la posibilidad de destacar sus cualidades y competencias, idiomas que dominan, experiencia, capacitaciones, así como también, gestionar sus propios horarios y mostrar su disponibilidad.

“Esta transparencia permite a los clientes seleccionar al instructor que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias, mejorando significativamente la experiencia de aprendizaje”, agrega Bacigalupo.

En los centros de esquí donde no está permitido el trabajo de los instrucotres independientes (por fuera del marco de una escuela oficial), SnowMatch se vuelve un canal de contacto entre el interesado y los representantes de la escuela.

“Si un usuario quiere tomar una clase con un instructor en Chapelco, por ejemplo, nosotros damos aviso a la escuela de Chapelco y se produce el match. Distinto es el caso de Catedral, donde está habilitado el trabajo de los independientes”, explica el creador de la app.

Compromiso con la excelencia

Una de las ambiciones de los creadores de SnowMatch es contribuir a la excelencia en la enseñanza del esquí y el snowboard, y es por eso que la plataforma se adaptó a los estándares de calidad del sector y logró el aval de la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard (AADIDESS).

En ese sentido, para los instructores es requisito fundamental para formar parte de SnowMatch haber aprobado al menos uno de los cursos que dicta la mencionada asociación.

La plataforma permite que los usuarios califiquen al instructor y dejen una reseña en su perfil. Cuanto mejor sea la valoración de los alumnos y la reputación general del instructor, el algoritmo lo ubicará en mejores posiciones dentro de la aplicación.

En esa búsqueda de conducir el novedoso proyecto tecnológico a los estándares internacionales de la industria, cumple un rol fundamental Juan Manuel Faccio, profesor de cursos de AADIDESS, miembro de la International Ski Instructor Association (ISIA), y co-fundador de la plataforma.

“Al ser calificado por sus alumnos, el profesor se retroalimenta de ese feedback y entra en un modo de mejora continua. SnowMatch obliga a levantar la vara en la enseñanza”, afirma Faccio.

Además, destaca la experiencia personalizada que ofrece la plataforma, a diferencia de otros servicios en los que los usuarios toman conocimiento de quién será su profesor una vez que llegan al centro de esquí.

El experimentado instructor Nivel 5 (la titulación más alta del sector) explica que generalmente la asignación de clases sigue variables internas de cada escuela, lo que conduce a que muchas veces “no siempre estén alineados el perfil del alumno y el profesor”.

En las escuelas, el modelo de venta está apalancado en un producto siendo una mera relación comercial, y el vínculo es algo que puede o no ocurrir cuando se concreta la clase.

En contraposición, señala que SnowMatch “pone el foco en el alumno y vincula

todos sus datos para que se obtenga la mejor experiencia en la nieve”.

“En nuestro caso, empezamos por el vínculo, tratando de encontrar el mejor match, lo que seguramente se traduzca en una mejor experiencia”, finaliza Faccio.



Presencia en Catedral y futuro de SnowMatch

Hoy en día, la plataforma da trabajo en total a casi 100 instructores y tiene la ambición seguir creciendo internacionalmente, conquistando centros de esquí de Chile, Europa y Estados Unidos.

“Estamos comprometidos con la misión de hacer que el aprendizaje de los deportes de montaña sea más accesible, transparente y eficiente para todos”, agrega Tomás Bacigalupo.

En esta temporada 2024, SnowMatch abrió su propia sucursal física en el Cerro Catedral, con atención personalizada a los interesados en el servicio. Además, cuenta con profesores propios, que se suman a la opción de instructores independientes que dieron origen al proyecto.

La escuela SnowMatch Catedral está compuesta por casi 30 instructores del más alto nivel, que ofrecen todo tipo de servicios, desde clases para los más chicos y principiantes, como experiencias freeride (fuera de pista) y clínicas de esquí en pista para instructores.



Sitio web: https://snowmatch.pro/

Link de imágenes: https://shorturl.at/zJ9gy



Tutorial para sacar una clase en SnowMatch: https://shorturl.at/SBqqO

Contacto: office@snowmatch.pro | +549 2944 689035 (Juan Ignacio)

