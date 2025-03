The Beetups: La Banda Beatle de la Patagonia Argentina Vuelve a los Escenarios

The Beetups , la banda tributo a The Beatles , regresa a los escenarios después de casi tres años de pausa, mostrando la fuerza y ​​el estilo único de la Patagonia. Con un espectáculo que fusiona música, vestuario, visuales e instrumentos originales, el grupo recrea lo mejor de la historia de los cuatro genios de Liverpool, ofreciendo una experiencia completa para los fanáticos de The Beatles .

Se presentará el sábado 29 en Espacio Trama a las 21:30 hs y las entradas se pueden adquirir por la página: www.entradaweb.com.ar/ o de forma física en Trama.

Formada en 2011, The Beetups ha logrado trascender en la escena musical, destacándose por su profesionalismo y energía. Entre los hitos más importantes de la banda se encuentran:

Gira Patagónica 2013

Coca-Cola en Concierto 2014

Finalistas en la Semana Beatle Latinoamérica 2015 (entre más de 80 bandas)

(entre más de 80 bandas) Participaciones en importantes fiestas nacionales, como la Fiesta Nacional del Chocolate , Fiesta Nacional de la Nieve y la Fiesta Nacional de los Jardines.

, y la Teatro La Baita, Bariloche 2015

Show exclusivo en Isla Victoria en 2018, durante el evento «Beatles en la Isla»

en 2018, durante el evento «Beatles en la Isla» Numerosos eventos privados, corporativos y masivos, que han sido parte de su exitoso recorrido.

Tras su parate de casi tres años, The Beetups ha regresado con gran fuerza, dejando todo agotado en sus primeros shows. Las presentaciones en Bariloche , Dina Huapi y Neuquén han sido un rotundo éxito, con el público disfrutando de un show vibrante lleno de los grandes éxitos de The Beatles .

