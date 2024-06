Tras la aprobación del proyecto, el presentismo docente se convirtió en Ley

La Legislatura de Neuquén aprobó el plus salarial por presentismo docente, el principal gremio anunció un paro y movilización

La Legislatura de Neuquén aprobó el martes el proyecto de ley que establece un plus salarial por presentismo con 25 votos afirmativos y 3 negativos, en medio de una protesta gremial en las puertas del Palacio Legislativo y un anuncio de medidas de fuerza. Por el caso, la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) se movilizaron a la Casa de Gobierno bajo la consigna “No al presentismo”.

La iniciativa fue presentada días atrás por el diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino Claudio Domínguez. Entre otras cosas, la medida establece un plus salarial del 10% para los docentes que no tengan más de tres inasistencias trimestrales, con un máximo de dos por mes, y que estén debidamente justificadas. Además, los maestros deberán asistir a un mínimo de capacitaciones determinadas por el Consejo Provincial de Educación en un Plan Anual de Capacitación y Fortalecimiento Docente.

Desde un primer momento, la iniciativa recibió el cuestionamiento de la ATEN, el gremio mayoritario de la provincia, alineado a Ctera. A ese rechazo se sumó Sadop, el gremio que nuclea a docentes privados.

El tratamiento del proyecto comenzó pasadas las 16 en la Legislatura mientras un grupo de sindicalistas se concentró en las afueras para expresar su rechazo. “Muy rápido le dieron tratamiento a un tema absolutamente delicado, que afecta directamente nuestras condiciones de trabajo y de salud”, se quejó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, luego que el proyecto obtuviera dictamen favorable.

“Desde las puertas de la Legislatura, mientras los diputados dan tratamiento a un proyecto que busca ajustar a la docencia neuquina, nosotros seguimos de pie en defensa de nuestros derechos y de la escuela pública. No resignamos derechos”, agregó Guagliardo en un video que publicó en las redes sociales del gremio.

En una conferencia de prensa en la mañana del lunes expresó que esperaban ser recibidos hoy por los diputados, para explicar su posición y pedir que el proyecto no se trate. “Quieren instalar nuevamente una discusión que estaba saldada, pero los trabajadores de la educación estamos dispuestos a luchar”, señalaron ayer los gremialistas.

En tanto, los trabajadores de la educación privada expresaron que “se tiene que presentar en ese plenario de comisiones como una normativa que va a afectar nuestro trabajo, no va a pasar por la comisión de educación, es ilegítimo. Si ese proyecto se sanciona, se va a convertir en inconstitucional”.

En resumen, la nueva ley aportará un adicional del 15% a los docentes de Neuquén que registren menos de tres inasistencias por trimestre. Para los docentes de las categorías más bajas, representa cobrar 120 mil pesos adicionales. Para el tesoro provincial, implica un desembolso de 33 mil millones de pesos, según un cálculo que adelantó el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el bloque que propuso este incentivo.

¿Qué establece la Ley?

La iniciativa fue impulsada por el Movimiento Popular Neuquino (MPN).



Durante el debate se hicieron dos modificaciones al proyecto: Primero, se eliminó el requisito de realizar capacitaciones docentes para acceder a este adicional del salario. Y segundo, se aumentó el porcentaje del adicional del 10% al 15%.



Con este plus, el docente que menos gana recibirá 120 mil pesos extra, mientras que el docente que más gana recibirá 300 mil pesos adicionales.



Se anunció que el presentismo se liquidará cada tres meses a partir de septiembre.



Para la oposición, no hay información sobre el impacto que tendrá este plus en las arcas provinciales.



Desde el MPN adelantaron que el Estado deberá desembolsar 33 mil millones de pesos por año para pagar el presentismo.



El gremio ATEN, por su parte, criticó la medida porque ataca el derecho a huelga. Consideraron que se trata de un atropello a los trabajadores y que se aprobó de forma apresurada.