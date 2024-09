Uno de los acusados de cortar cubiertas salió a pedir disculpas

Ayer por la tarde, luego de que se conociera la identidad de los dos jóvenes que estuvieron involucrados en el «tajeo» de cubiertas durante la madrugada del domingo, uno de ellos envió a este medio un pedido de descargo y disculpas a través de su novia. Además acusó a su amigo de que «se las mandó».

El pedido llegó a nuestra cuenta a través de su pareja que manifestó que se encontraba bloqueado de instagram y por eso no había podido escribirnos directamente. Desde nuestro instagram explicamos que si su cuenta se encontraba bloqueada era porque en algún momento había infringido alguna de las políticas de Lacar Digital o del propio Instagram, no acostumbramos a bloquear cuentas, tenemos 43 mil seguidores.

Luego la joven explicó: «Hola Lacar, quiero saber si pueden publicar esto de parte de mi novio, uno de los chicos involucrados en el tema de los autos que pincharon ruedas. En ninguno de los videos que se recolectaron aparece haciendo esa maldad, solo salio a pasear el perro con el amigo, y el amigo le pintó cualquiera, si pueden compartir sus disculpas públicas ya que el los quiso contactar por su cuenta pero no pudo porque esta bloqueado no se por qué. El esta dispuesto a pagar las consecuencias pero no pinchó ninguna rueda y es injusto que esté recibiendo amenazas y cosas que le estan mandando por algo que no hizo»

Si bien manifiesta no haber roto ninguna cubierta, en los videos no se lo ve frenando la acción de su amigo ni buscando evitar el vandalismo.

Además agregó: «Mi novio no estaba en un buen estado y no se dio cuenta de lo que estaba pasando , a Gonzalo lo vio un vecino en un momento tajeando las ruedas pero Uriel nunca se acercó a ayudarlo , el mismo vecino salió a buscarlo para decirle algo y Gonzalo salió corriendo con el cuchillo , siendo Uriel el que puso la cara ante el vecino , este lo dejo que se vaya ya que había visto todo y en las cámaras de los demás autos se ve que no había sido el».

A todo esto, Uriel Muñoz envió un mensaje para que publiquemos donde manifiesta: «Hola soy URIEL MUÑOZ hago este mensaje para pedir disculpas públicamente a los vecinos que reclamaron sobre las cubiertas tajeadas, yo en ningún momento hice nada, como se ve claramente en las cámaras (soy el de gris) cometí el error de no frenar a Gonzalo, solo salimos a pasear el perro y el se mandó las macanas y no medí las consecuencias de sus actos, de verdad pido disculpas de mi parte, pero en ningún momento tuve intención de hacer algo, no estabamos en el mejor estado (no es excusa) pero nunca hice daños de este ni de ningún tipo, por favor dejen de mandar mensajes diciendo que me vana matar o amenazándome, de verdad me arrepiento que en el momento no me di cuenta de lo grave que era lo que estaba pasando y ahora esta viviendo estas cosas, yo si me tengo que hacer cargo de las consecuencias lo voy a hacer pero tienen que saber que en ningún momento fui yo el que pinchó las cubiertas».

Comparte esto: Facebook

X